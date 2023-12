Daniel Noboa: "Nosotros no vamos a votar nunca por el juicio de la fiscal"

Daniel Noboa concedió su primera entrevista como presidente de la República al periodista Gonzalo Ruiz. Fue un diálogo de casi 50 minutos en los que se abordó aspectos de su vida personal, su paso por la Asamblea Nacional y los retos que enfrentará en el manejo de la nación en los próximos 18 meses.

La cita ocurrió este miércoles 6 de diciembre de 2023 en la Heladería de San Agustín, fundada en 1858, en el Centro Histórico de Quito, que cumple 489 años de su fundación española.

El presidente Daniel Noboa dio detalles, en una primera entrevista realizada en el Casco Colonial de la capital, de la hoja de ruta que se configura en su Gobierno para atender varias crisis que aquejan al país. Una de ellas, la carcelaria.



Noboa comentó que las cosas más difíciles es que ahora no puede pasar tanto tiempo con su esposa, hijos y padres, sin embargo, dijo, que llegar a la Presidencia era una meta personal. También relató que aprendió de la política cuando acompañó y trabajó en más de ocho campañas de su padre, el empresario Álvaro Noboa y que de la administración de lo público comenzó a aprender cuando fue asambleísta.

Seguridad interna

Dijo que recibió una solicitud de acuerdo de paz de una agrupación delictiva, luego de las capturas de los integrantes de organizaciones criminales. "Esa carta significa que bastantes cosas estamos haciendo bien o que ya no tienen la protección dentro de las fuerzas del orden". Y añadió que su plan es exponer a los funcionarios que ayuda a las bandas criminales: "ya tiene que empezar a existir vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado. Si un fiscal suelta a un líder de una banda, lo publicaremos en los diarios, saldremos en todos los canales. Que la gente sepa que ese fiscal o juez (...) lo soltó".

Explicó que mantendrá la cooperación internacional sobre la seguridad, pero él cambiará “el indicador de éxito” que han tenido los gobiernos pasados, en los que la lucha contra la delincuencia se ha medido en función de las toneladas capturadas. “El indicador de éxito tiene que ser que no estén cerrando negocios, que no haya más muertes por cada 100.000 habitantes, que haya más paz y que no haya vacunas, que haya más orden en las cárceles y que se controle en puertos y fronteras” .

Sistema penitenciario

Respecto al sistema carcelario, dijo que tiene un plan. "la Penitenciaría del Litoral va a dejar de parecerse al Quicentro, para ser un verdadero centro de rehabilitación". Su plan, según explicó incluye la división de los presos según su nivel de peligrosidad y la implementación de barcazas para aislar a los reos más peligrosos y que constituyen un peligro para la seguridad nacional. “Los tenemos aislados hasta que se terminen la construcción de las cárceles de máxima seguridad y súper máximaseguridad” y agregó que ya se han identificado tres opciones de barcazas en Australia, Reino Unido y Estados Unidos.. “La celda de Fito (uno de los cabecillas de Los Choneros), cuatro enchufes. Tiene más enchufes que un cuarto en el (hotel) Marriott; tiene más enchufes una celda de la penitenciaría del Litoral que un cuarto de hotel”.

“La celda de Fito tiene más echufes que un cuarto de hotel Daniel Noboa

Economía

Sobre el proyecto urgente de carácter económico que Noboa envió a la asamblea dijo que el punto neurálgico de su texto es la generación de empleo juvenil y dijo estar optimista por que la ley se apruebe con el respaldo de todas las bancadas legislativas. “Creo que en este momento ninguna bancada quiere quedar en la historia como las personas que trataron de parar la voluntad del pueblo de salir adelante”, agregó.

En su proyecto económico también se abordan dos temas: las zonas francas y las connotación de deudas o remisión tributaria. Sobre el primero dijo que las zonas francas deben ser lugares en los cuales las empresas que no pudiesen operar fuera de la zona franca “tengan la opción de salir adelante”. Y sobre la remisión tributaria se limitó a explicar que es un mecanismo para recaudar dinero de forma rápida y que la misma herramienta se ha usado en gobiernos pasados, incluido el de la Revolución Ciudadana.

Gobernabilidad

En el aspecto político, el Primer Mandatario habló sobre el pacto con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. “¿Impunidad? No, para nadie, ni para el de la derecha, izquierda ni arriba ni abajo…”. Aseguró que su partido Acción Democrática Nacional (ADN) no votará a favor de la censura de la fiscal general Diana Salazar.

