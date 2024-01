La historia del conductor de bus que emergió como héroe en medio de la adversidad

Una travesía heroica y llena de sobresaltos fue lo que llevó a Daniel Medina Hidalgo a convertirse en uno de los personajes más aclamados por las redes sociales durante los atemorizantes momentos suscitados la tarde de este 9 de enero en Ecuador.

En medio de la conmoción que vivía el país por el secuestro de personal de TC Televisión a manos de antisociales, un conductor de la línea 90 en Guayaquil recibía pasajeros que estaban desesperados por llegar a sus hogares, sin cobrarles ni un centavo por el servicio.

"Estaba en la Garzota cuando empecé a ver todos los videos. Llamé a mi familia, mi mamá y hermanos, quería saber cómo estaban ellos. Fue ahí cuando empezó el caos. A la altura del Hilton Colón ya la gente estaba demasiado desesperada. Se subía gente que me pagaba el pasaje y gente que no me lo hacía, pero porque pedían que los lleven hasta un lugar más cercano", asegura Daniel.

Luego de estar aproximadamente dos horas atrapados en el tráfico que se formó a la altura del San Marino, el calor sofocante de la ciudad empezó a exasperar el ambiente que se vivía en el móvil, relata Medina. "Estaba haciendo sol, la gente se desesperaba, había niños pequeños, personas de la tercera edad. Estaban desesperados y lo único que decían era ‘llévenos a casa, por favor’. Lo único que hice fue también pensar en mi familia y en llegar con vida", cuenta el conductor.

Tras una maniobra perspicaz, la unidad logró salir del atasco, en dirección a las Acacias, punto en el que debía terminar el recorrido. Sin embargo, el clamor de la gente por avanzar en la ruta y las súplicas convencieron al chofer de continuar en una ruta aún más riesgosa.

"Lo que estaba pasando por el Cristo del Consuelo era terrible. Las personas empezaron a decirme ‘amigo, pero por favor, ayúdenos a llegar’. Lo que hice fue agachar mi cabeza y encomendarme a Dios y entrar al barrio. Cerré las puertas y me fui una sola", cuenta el conductor, quien al final de la ruta se enfrentó al último desafío.

"Ya con el último pasajero avancé por la 25 y se me acercaron tres individuos encapuchados en moto. Cerré los ojos, quería avanzar, pero me puse más nervioso. Ellos me siguieron, se pusieron adelante mío del bus y justo, como cosa de Dios, llegaron dos patrulleros bien armados. Estoy agradecido con Dios porque me trajo con vida a casa y todo esto es la bendición que él me ha dado", afirma.

Daniel incentiva a sus colegas a tomar más iniciativas de esta índole, un legado que heredó de su padre, Manuel Medina, que falleció hace cuatro años producto de la pandemia.

"Mi padre amaba el transporte, es de ahí que viene el gesto de ayudar a la gente. Los valores y los principios salen de casa. Así como estamos en el país, todos necesitamos darnos la mano y estar unidos", concluye.

