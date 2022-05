La alcaldesa de Guayaquil sorprendió la tarde de este 30 de mayo con el anuncio de un mensaje "a la nación" que daría a través de redes sociales y por televisión en tres horarios distintos: 20:00, 21:00, 22:00. La especulaciones y las críticas no se hicieron esperar en Twitter. Algunos cuestionaron que una alcaldesa se dirija al país. Sin embargo, más que al país, se dirigió al presidente Guillermo Lasso y reclamó acciones ante la ola de violencia que vive el país.

Cynthia Viteri: "​​La Policía y el Ejército debe tener la orden de disparar al criminal" Leer más

El primer canal en transmitir el mensaje "a la nación" fue RTS, además de sus cuentas personales. A las 20:00, un claro mensaje fue enviado a Lasso: "Asuma su calidad de Presidente, no haga promesas que no puede cumplir. Es hora de actuar", sentenció Viteri.

"Los actos de violencia que vivimos están asemejándose a los que viven otros países con realidades que parecían lejanas. Jóvenes buenos asesinados por no unirse a las mafias (...). Nadie está seguro en ningún lugar. Todos somos víctimas de la delincuencia (...). Somos noticia internacional por las embajadas que le dicen a su gente que no nos visite porque no somos un país seguro", agregó.

"En su Gobierno, presidente Lasso, pasa lo que no ha pasado nunca, la delincuencia se triplicó", reclamó Viteri. "El problema de la inseguridad se resuelve con acciones (...) Que quien entre no salga del infierno que él mismo creó. ¿Qué espera, señor presidente, que sigan cayendo los buenos?" (...). La Policía y el Ejército debe tener la orden de disparar al criminal", recomendó Viteri dentro de su mensaje.

Viteri aprovechó el mensaje para dejar claro que "el único que manda a la nación es el gobierno central" y pidió que se deje de culpar a las alcaldías por no hacer "nada". "Si los alcaldes tuvieran a su mando a los policías, el ejercito, la marina, el control de las fronteras... otro sería el cantar".

En Ecuador muere el inocente y vive en su ley el delincuente, sostuvo la alcaldesa quien la semana pasada anunció su precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil. "No proponga ideas que no funcionan. Guayaquil y el Ecuador entero le exigen que deje de hablar y empiece a actuar", finalizó.