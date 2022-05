Una vieja práctica que se ha multiplicado. Los logotipos de cualquier municipio se han plasmado en letreros para pregonar la tarea que se ejecuta, aunque esta tarde o sea a medias; pero durante la administración de Cynthia Viteri, sobre todo en estas últimas semanas, se han propagado tanto estas pancartas que incluyen, además, su imagen. Levantando el brazo, riéndose, o apuntando al horizonte con gafas de aviador, forman parte de las estampas que se han convertido en lo primero que se observa en la obra pública.

Así lo comprobó EXPRESO en un recorrido por diferentes sectores de Guayaquil y donde se evidenció que algunos están suscritos por ‘La Nueva Ciudad’ y ‘La Fuerza de la Unión’. ¿A qué se refiere esto último? Se trata de un movimiento ciudadano que impulsa la reelección de Cynthia Viteri, al menos así se lee en su descripción de Facebook donde, asimismo, ha entregado kits alimenticios.

Pero a la lista ingresan los rótulos (pequeños, medianos o grandes) que, en la parte final, se han firmado como ‘donaciones’, ya sea por alguien particular o por la empresa que está efectuando la intervención.

Sitio. En las obras que se ejecuta en la ciudadela la Alborada, en el norte, se encuentran varios carteles. Miguel Canales / expreso

Esos casos, por ejemplo, se encuentran en calles como la Carlos Julio Arosemena, Venezuela o la García Goyena. En este punto, del sur de la urbe, se ejecutó un trabajo de regeneración que, de acuerdo a la fecha allí señalada, ya concluyó, pero aún está plantado el cartel en la acera. A decir de Julio Coloma, un residente, aún falta una mejora a las alcantarillas.

Dos cuadras más adelante, sentido hacia la avenida 29, se levanta un cartel similar. Sin embargo, en las calles Benjamín Carrión y Rodolfo Baquerizo Nazur, de la ciudadela la Alborada, hay una sobrepoblación de estos anuncios, incluso hay uno sobre el parterre central con la imagen descolorida de la funcionaria.

Los rótulos están atados en los postes de energía eléctrica y tienen información de qué se está haciendo en estos transitados puntos. Y llama la atención que estos objetos se han colocado a lo largo de diez cuadras, hasta antes de llegar a la avenida Isidro Ayora.

Para que el Cabildo justifique por qué se han colocado estos elementos en las obras que se ejecutan en la ciudad, y por qué algunos de estos permanecen instalados en el espacio público, especialmente en donde ya terminó la intervención; este rotativo le consultó a la entidad, pero hasta el cierre de esta publicación las respuestas no llegaron.

Realidad. En las obras del suroeste ocurre lo mismo. Miguel Canales / expreso

El pasado 25 de mayo, Viteri lanzó su candidatura a la reelección como alcaldesa. El artículo 219 del Código de la Democracia que, entre otros, reza que “se prohibe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.

Lo recuerda la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo. “Ese tipo de fenómeno ataca o afecta la equidad electoral. Si se ha notado que haya obtenido ayuda o donación por parte de la empresa privada, allí el tema es ético, más allá de que no hayan fondos públicos en la construcción, se entendería que todas estas vallas no son de la Alcaldía, son privadas, eso no se sabe”, analiza.

La también catedrática aconseja a la primera edil a asumir un “compromiso ético”, y que no promocione su imagen. “No es correcto, no puede utilizar esa práctica para promocionar su candidatura, ya pasa esa línea de funcionaria, sino de funcionaria-candidato”, argumenta Hidalgo.

Esta situación también atañe a la contaminación visual que padece la ciudad desde hace dos años. Así lo remarca el planificador urbano Luis Alfonso Saltos, al recordar las publicaciones de este Diario en torno a la proliferación de vallas publicitarias gigantes.

“Una cosa es la información de un proyecto urbano arquitectónico con la respectiva pancarta que detalla la información del proyecto, pero otra es cómo en vía a la costa donde promocionando el traspaso de competencia de la vía al Municipio se aprovechó para resaltar la imagen de la alcaldesa, y no de la Alcaldía”, cuestiona.

En el recorrido de EXPRESO también se constató que en el tramo que conecta la avenida Rodríguez Bonín con la Perimetral hay una valla con publicidad del Municipio, por supuesto con la imagen de Viteri, y que está clausurada. En esta se anuncia el plan habitacional Mi Casa Mi Futuro, y tiene como expediente al 2020-880.

Pero en las obras no son los únicos lugares en los que se lucen los pintorescos rótulos. Por ejemplo, en el parque principal de la primera etapa de la ciudadela Sauces, en el norte, se levanta una pancarta de estas como si formara parte del mobiliario del área verde. Allí, la imagen de la primera edil, precisamente en su rostro, fue objeto de vandalismo: la pancarta fue perforada.