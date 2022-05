Como si fuese un Clásico del Astillero, pero no en un estadio de fútbol, una multitud se agolpó la tarde del miércoles 25 de mayo en el coliseo Voltaire Paladines Polo, donde la alcaldesa Cynthia Viteri, de la mano del líder socialcristiano Jaime Nebot, se lanzó a la reelección en medio de una fiesta. Bengalas encendidas, música urbana que retumbaba desde las gradas, gritos, pancartas; un empleado municipal que desde la tarima alentaba a que una barra grite más que la otra, y más de un simpatizante ataviado con camiseta en la que se leían los nombres de algunos concejales, formaron parte de la escena.

La cita empezó a las 15:00 con la presentación de cantantes que entretuvieron a la masa con salsa y después Viteri se subió a la tarima de la mano de Nebot. Antes de que tomen la palabra, una cara ya conocida, la de Vicente Taiano Basante, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), figuró como presentador de la jornada, que brilló más por las luces y por todos los artificios lanzados, que por algunas características nuevas en el discurso.

Hecho. Lo que se ve en los estadios y en los grandes eventos musicales predominó en la actividad, llena de luces y bengalas. Christian Vasconez

Un discurso que, como ha venido criticando la ciudadanía, se torna cansón y no incluye ni prioriza los problemas reales que agobian a Guayaquil. Algo similar ocurrió cuando citó a la prensa, y a su equipo más fiel, para hacer relucir toda su gestión de tres años a la cabeza de la administración del Puerto Principal. Allí pregonó su rol en la pandemia, justificó que le quitó el presupuesto a su departamento municipal de Obras Púbicas y lo destinó a Salud, pero no habló de la tan ansiada planificación por la que clama la ciudadanía.

Nebot, por su parte, recordó la dirección del Partido Social Cristiano en su principal bastión, Guayaquil. “El pueblo no necesita de tutores, ni de curadores, ni de Mesías, ni de pastores; aquí no somos ovejas, no somos un rebaño, somos gente pensante... Hemos dado el ejemplo de lo que sabemos hacer, porque nos gusta hacer lo que tenemos y debemos hacer”, manifestó Nebot a los asistentes que, después de una hora, comenzaron a salir del establecimiento.

También se dio tiempo para cuestionar, así como lo ha hecho Viteri cuando toma el micrófono, al Gobierno central por temas como la inseguridad o el dichoso proyecto del Viaducto Sur o Quinto Puente. El exalcalde puntualizó que “no está bien que un Gobierno gaste más en fotocopias que en la obra pública”.

“Esa es nuestra discrepancia de fondo. Aquí no hay insulto, no hay crítica perversa, politiquería; hay reclamo”, continuó.

Jornada. Viteri subió a la tarima de la mano de Nebot. Christian Vasconez

Además fue enfático al señalar que la propuesta de reelección de Viteri se debe a “los méritos, también a las encuestas”. No se refirió a los eventuales precandidatos a ocupar el Sillón de Olmedo, pero sí a Nicolás Lapentti, quien hace unos días se puso a disposición de la organización política, ya sea para alcalde o prefecto. Dijo que el exprefecto publicó un comunicado en el que argumentó que la nueva ley le impide aspirar a la Alcaldía.

“No nació en Guayaquil y en el último proceso electoral votó en el lugar de su residencia, que no es Guayaquil, así que, alcaldesa, a usted nadie le está disputando en el Partido Social Cristiano, que sobrevivió a Ponce Enríquez, a Febres-Cordero, sobrevivirá a Jaime Nebot y a Cynthia Viteri”, concluyó el líder, para dar paso a la alcaldesa, en medio del bullicio.

Su alocución no tuvo ninguna novedad. La primera edil volvió a cuestionar al Gobierno, a quien le advirtió que no desembolsará más recursos (van más de 26 millones de dólares invertidos) y que los usará ahora en los “barrios y en las esquinas”.

Ella sí se refirió a los posibles precandidatos a la Alcaldía y volvió a invitarlos a la contienda de las próximas seccionales, pero instó a sus simpatizantes a que, cuando estos vayan a sus territorios, les griten “¡fuera!”.

“(Ellos) Podrán tomar su mano pero jamás su corazón, porque le pertenece a esta alcaldía... Soy como ustedes, aunque me critiquen, también me visto como ustedes, aunque eso le duela a muchos”, expresó la funcionaria.

En la parte final del evento se lució un juego de luces desde la tarima, más bulla, y saltaron a la escena nuevamente cantantes, quienes invitaron a la alcaldesa a “tirarse un paso”. Afuera, en cambio, continuó la fiesta, pero agobió más el tráfico en la avenida de las Américas, y llamó la atención que se colocaron pancartas con el rostro de Viteri en los postes y árboles.

Es decir, las seccionales ya comenzaron sin tener un pitazo inicial.