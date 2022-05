Nicolás Lapentti Carrión, ex Legislador y Prefecto de la provincia del Guayas.

El exprefecto de la provincia del Guayas, Nicolás Lapentti, reapareció en el tablero político el 19 de mayo, poniéndose a disposición del Partido Social Cristiano (PSCu para las futuras seccionales, ya sea para la Alcaldía o a la Prefectura.

Su apertura la dio a conocer en un salón del Hotel Oro Verde, ubicado en el centro de Guayaquil. Allí, con decenas de simpatizantes, dijo que el partido libremente será quien decida. Si embargo, este 25 de mayo, en el lanzamiento oficial de la precandidatura de Cynthia Viteri por un nuevo período en la Alcaldía, Jaime Nebot, líder socialcristiano, dio a conocer que la candidatura de Lapentti simplemente no era posible.

"Hasta hace poco no había ningún aspirante a la candidatura a Alcalde de Guayaquil, salvo Cynthia. Hace poco, un aspirante caballeroso como es Nicolás Lapentti, puso de por medio su aspiración (...)", señaló Nebot, "la nueva ley le impide aspirar a la candidatura, porque no nació en Guayaquil, y la última vez que votó en el último proceso electoral, votó en el lugar de su residencia donde tiene registrado su domicilio que no es Guayaquil".

Cynthia Viteri es oficialmente la precandidata por el PSC a la Alcaldía de Guayaquil. En su discurso de anuncio prometió defender a la ciudad como si fuera una madre de familia defendiendo su casa y defendiendo a sus hijos. Revisa los detalles: — Diario Expreso (@Expresoec) May 25, 2022

Acto seguido, dirigiéndose a Viteri, el líder del PSC enfatizó: "Así que alcaldesa y futura alcaldesa, a usted nadie le está disputando en el PSC el nombramiento de candidata a la Alcaldía de Guayaquil."

"Lo que necesita tanto Guayaquil como la provincia del Guayas es que puedan seguirse desarrollando de la mejor manera. El Partido Social Cristiano ha venido cumpliendo con la ciudadanía, esperamos seguirlo haciendo y hacerlo mejor", había afirmado Lapentti el 19 de mayo.