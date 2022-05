La atmósfera electoral se encrespa. Cynthia Viteri ya eligió a su vicealcalde para la reelección y continuará aferrada al sello socialcristiano. “Puedo cambiar de marido, pero no de partido. Ahí nací y ahí me quedo”, soltó entre risas la alcaldesa durante la rendición de cuentas de la noche del martes, cuando adelantó que la decisión final la dará a conocer en los próximos días, y en la que citó a su equipo más fiel y a la prensa local.

Previamente se pidió a esta Redacción una sola pregunta para la funcionaria, quien basó su discurso en su rol frente a la pandemia y volvió a cuestionar al Gobierno central. La interrogante fue si ella o el exalcalde Jaime Nebot decidirá a su binomio, a lo que respondió que es “retrógrado pensar en que las mujeres van a dar diciendo qué hacer”. Es decir, no precisó.

Viteri: "Puedo cambiar de marido, pero no de partido" Leer más

Pero ya está claro que Viteri pretende seguir ocupando el Sillón de Olmedo y hasta se dio tiempo para “invitar” a otros posibles candidatos de cara a las futuras elecciones. Para ella, es más divertido cuando son más y dice que sola se “aburre”. “Yo no tengo problema con nadie. Voy a oír sus ideas y si son buenas las voy a aplicar en mi próximo periodo”, agregó la funcionaria, después de sacar pecho porque aumentó el presupuesto de salud, de 6 millones a 21 millones de dólares.

Aunque no dio el nombre de su binomio, adelantó que “ya lo tiene visto” y pregonó que fue una “gran elección” la de Josué Sánchez, actual vicealcalde y también de sello socialcristiano. Esto fue aplaudido por otros concejales, cuya mayoría, asimismo, cuenta con el sello de la lista 6.

Entre las consultas de un grupo de periodistas que giraron en torno a obras, educación y labor social, Viteri no demoró en poner sobre la mesa alegatos ya conocidos por la ciudadanía. Que quitó todo el presupuesto de Obras Públicas y lo destinó a Salud, que al Municipio solo le falta subirse a los patrulleros y remarcó, otra vez, que se han desembolsado 27 millones de dólares para combatir la inseguridad. Sin embargo, los resultados no son visibles.

Anuncio. La rendición de cuentas se ejecutó en un hotel del centro de la ciudad. Miguel Canales / expreso

Sobre este tema nuevamente cuestionó al Gobierno central diciendo que, a través de cámaras de videovigilancia, ha visto patrulleros dañados, parqueados, que no salen por la ausencia de choferes y un “sinnúmero de peticiones” que aterrizan al Cabildo. Incluso ironizó con que “le robaron los huevos al águila”, sobre el reciente caso del hurto de 150 pistolas en el Cuartel Modelo, en el norte de la urbe.

“La fuerza pública va al Municipio a pedir que le solucione en materia económica (...) No tenemos resultados, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud... Van a dejar a la ciudad abandonada como se siente ahora”, continuó.

Caso tabletas Se conoció que hay 18 casos de 122.000 tabletas que estuvieron en venta y que ya fueron denunciados, según Jorge Acaiturri, director de la Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE). “Personas inescrupulosas o el mismo que recibe las venden. Son cosas que no podemos controlar”, argumentó Viteri.



Admitió que no hay efectos de las millonarias inversiones, por lo que vaticina una especie de ‘consulta’ en la urbe. “Tendré que verme obligada a (consultarles a) los guayaquileños si quieren que se sigan aportando sus recursos a la Policía y Gobierno Nacional, o los vuelvo a destinar a cuyo objetivo es real: la obra pública y obra social”, señaló, tras volver a recordar que cada vez le “piden” más recursos económicos.

Posteriormente se refirió al proyecto Viaducto Sur de Guayaquil. Durante su intervención le planteó al Gobierno que le permita, en conjunto con la Prefectura del Guayas, la construcción de esta obra vial, que fue archivada por tercera vez por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Ciudadano: "Nuestros líderes barriales son los verdaderos alcaldes" Leer más

“Ese es el planteamiento que hago: no pudieron ustedes, háganse a un lado, vamos a hacerlo junto con la Prefectura. Vamos a esperar la respuesta del Gobierno central”, manifestó.

Entre los temas que no mencionó la funcionaria, figuraron la contaminación que sufren diferentes familias del norte debido a los fétidos olores de las lagunas de oxidación, la falta de arbolado (solo mencionó que se han sembrado 16.000 arboles), o si se extenderá la regeneración urbana en sectores que la piden a gritos.