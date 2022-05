El Colegio de Médicos de Pichincha y la ministra de Salud no atraviesan una buena relación por ahora. Todo surgió luego de que el pasado jueves los agremiados denunciaran enérgicamente varias fallas en los hospitales de la red de salud pública de la capital y amenazaran con salir a protestar en las calles si es que el Gobierno no toma acciones concretas.

Una de ellas sería acoger el pedido de declaratoria de emergencia en el sector de la salud por la falta de medicamentos, infraestructura en malas condiciones, equipos médicos sin funcionar, entre otros.

“El país está viviendo una situación crítica en materia de salud. Señor presidente, esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Literalmente, se nos están cayendo los hospitales aquí en la capital de la República y no puede ser que no haya autoridad que avoque conocimiento del tema y nos ayude”, sostuvo Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha

La ministra de salud, Ximena Garzón, reconoce que aún existen “profundos problemas” en el sistema de salud pública. Ayer, ella, acompañada de los gerentes de los hospitales públicos en Quito, ofreció declaraciones a la prensa, pero antes procedió a recorrer junto a medios de comunicación el hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de la ciudad, donde a decir de Juan Barriga, representante de los médicos del MSP y que labora en esa casa de salud, la infraestructura tiene varios problemas y dos informes indican que no se puede seguir prestando el servicio allí. Garzón desvirtuó todo.

“Las columnas están en mal estado. Es una obra que fue recibida hace 7 años y que se ha estado hundiendo y por eso hay fallas. Inmediatamente empezamos a trabajar. El Gobierno ha inyectado dinero y en las próximas semanas se intervendrá”, dijo la titular del MSP.

El ministerio no acogerá el pedido de declaratoria de emergencia. De hecho, se criticó el trabajo de los gremios de médicos y se dejó entrever que galenos estarían, presuntamente, relacionados a casos de corrupción. “Nosotros no vamos a tolerar corrupción y eso es lo que a muchas personas no les gusta. Yo no trabajo para los gremios, ellos deben ser un aporte para la salud de la ciudadanía. El problema de corrupción en la salud ha habido por décadas, lastimosamente, muchas de las personas que dan declaraciones fueron parte de esos gobiernos y administraciones”, sostuvo la ministra.

En Guayas la situación no es alejada. Este Diario conversó con Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica del Ecuador, y respaldó lo dicho por su par en Quito, y manifestó que por dos ocasiones la ministra Garzón ha postergado una reunión con los representantes de varios colegios médicos del país.

“En Guayaquil hay un abastecimiento de apenas el 52 %, he ahí los problemas que aquejan a la ciudadanía. Si no se nos escucha y se respeta como gremios organizados de las provincias y de la República, no nos queda otro remedio que la medida de movilización”, argumentó Tenorio.

La titular del MSP rechaza que exista nuevamente un alto porcentaje de desabastecimiento en los hospitales públicos. No obstante, desde la Comisión Nacional Anticorrupción se respaldó la manifestación realizada por el Colegio de Médicos de Pichincha, alegaron que el MSP y otras instituciones del Estado siguen permitiendo tener proveedores cuestionados por presuntas irregularidades. Se tiene previsto que este lunes los gremios de médicos del país, en horas de la tarde, mantengan una reunión con el vicepresidente Alfredo Borrero.