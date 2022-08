La comercialización libre de pruebas rápidas para testear contagios de Covid-19 inició este jueves 18 de agosto. Esto tras la autorización del Gobierno Nacional como una estrategia adicional para vigilar la evolución de la pandemia en el país. Hasta ahora, su venta se da en presentación familiar y no por unidad.

Seis fallecidos por Covid y 15 pacientes en UCI reporta Guayaquil en la última semana Leer más

Según el anuncio del vicepresidente de la republica, Alfredo Borrero; y el ministro de Salud, José Rúales, se tenia previsto que las pruebas lleguen a las perchas del mercado farmacéutico desde el pasado 15 de agosto, pero por acciones logísticas este proceso se retraso unos días.

Desde hoy, las farmacias Cruz Azul y Pharmacys; del Grupo Difare, cuentan con stock a nivel nacional para su comercialización libre. En detalle, los kits en presentación familiar que contienen cinco Prueba Rápida Nasal de Autodiagnóstico para Covid-19 cuentan con la aprobación de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), y tiene un costo de 42 dólares incluido IVA. Es decir, cada test casero tiene un costo de ocho dólares.

La medida ha causado reacciones distintas entre los ciudadanos. Muchos de ellos dudan de la veracidad de los resultados que puedan arrojar los test, y otros consideran que esto aliviará las largas filas en los laboratorios y la detección oportuna de los casos dentro del circulo familiar. "De esta forma ya no tendremos que esperas hasta 48 horas para saber si estamos contagiados o no, y podremos hacerle a la familia también para descartar los casos. Yo estoy de acuerdo, es hasta más económico", dice Germán Palomeque.

La educación y la vacunación pueden ser las únicas salidas a la pandemia, dicen expertos Leer más

Otros no confían en la iniciativa, debido a que desconocen el porcentaje de veracidad que arrojen las pruebas caseras. "Si las autoridades o las empresas farmacéuticas garantizan que no voy a tener un falso resultado, me parece positiva su venta libre. Aunque yo prefiero las de laboratorio porque son más confiable y un solo gasto", argumenta Carla Taylor.