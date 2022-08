En julio como lo publicó EXPRESO, Guayaquil registró 5 fallecidos y 2.283 casos de covid en la última semana. Hoy, esas cifras han bajado aunque no significativamente. Según la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, en la última semana de agosto, seis personas han fallecido por Covid-19 y 15 pacientes permanecen en las Unidades de Cuidado Intensivos (UCI), con pronóstico favorable. Tres de estos pacientes ingresaron en esta última semana.

Los contagios de covid-19 en Ecuador se mantienen a la baja Leer más

A esa cifra se suman los otros dos pacientes que fallecieron por la misma causa durante la primera semana de agosto, lo que suma un total de 8 muertes. En mayo y junio, no se registró ni una sola muerte a causa del virus.

Pese a este panorama, a decir de Carlos Salvador, director municipal de Salud, hay una reducción de casi 400 casos. Él comparó los casi 2.300 casos que hubo hace dos semanas con los 1.900 que hay ahora en la ciudad. "La semana epidemiológica 32 de 2022 marca una tendencia a la baja de casos en el número de contagios en Guayaquil, sin embargo estamos pendientes aún de los resultados que arroje el feriado del 10 de Agosto, cuyas cifras se conocerán en unas dos semanas", indicó.

Entre el 1 y 15 de agosto se analizó a 53.800

habitantes ,encontrándose una incidencia de casos confirmados de 6.6/10.000.

Para la ciudadanía, urge que las campañas ahora se centren en la importancia de vacunarse y aplicarse los refuerzos. A la fecha, el Municipio ha vacunado a 889.028 personas desde abril de 2021. Desde el 6 de diciembre pasado se reabrió el vacunatorio de Mucho Lote,

Metrovía 25 de Julio, se enviaron brigadas a las parroquias rurales y se lanzó una campaña

de vacunación infantil. En la actualidad, continúa operando el vacunatorio de Mucho Lote,

inmunizando a 95.713 desde diciembre de 2021. "Aunque se habla de la importancia de inocularse, todavía permanecen vacíos los vacunatorios.

Hoy 17 de agosto empiezan a venderse pruebas rápidas para detectar COVID-19 Leer más

Hay que romper con el miedo o el quemeimportismo que tiene la gente. Hay quienes dicen que con las dos primeras vacunas fue más que suficientes. Vale la pena que ahora alguna autoridad diga y haga énfasis en por qué son necesarios los refuerzos. Solo en mi familia, de un total de 18 integrantes, apenas cuatro tenemos las 4 dosis. A veces pesa el miedo. Hay que fortalecer las campañas de información", indicó Nidia Oyague, habitante de La Garzota.

Durante la jornada en la que se dieron a conocer estas cifras, Carlos Farhat, director de la mesa técnica de Salud, se refirió también a la viruela del mono, que reporta 19 casos a nivel nacional, siendo 4 de ellos en Guayaquil.