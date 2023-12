¿Cortes de energía irán hasta febrero de 2024? Esto dijo la ministra de Energía

Los puntos sobre las ies. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, puso sobre la mesa de Fiscalización del pleno de la Asamblea, la hoja de ruta que ejecuta el Gobierno del presidente Daniel Noboa para atender y resolver la crisis energética que vive el país.

Antes de detallar las acciones que realizan, Arrobo aclaró que pese a las dificultades que enfrentan este sector, la tarifa eléctrica no va a subir, para el consumo residencial: "Los ecuatorianos no van a pagar los platos rotos de esta crisis energética, nosotros trabajamos para que esto no se mantenga a largo plazo y podamos abastecer del servicio al país".

Sobre la fecha del fin de los apagones, la ministra de Energía explicó que desde la cartera de Estado se está "transparentando información con el operador Nacional de Electricidad (Cenace) para poder dar una fecha para el fin de los apagones. "Al momento y con la planificación que tenemos, está previsto suspender, temporalmente, los apagones para las épocas de fiestas". La funcionaria detalló que la decisión, que se ejecutará desde mediados hasta finales de diciembre, fue tomada en base al buen uso de las reservas hídricas".

Arrobo aclaró que la suspensión de los apagones no es definitiva, porque esto dependerá "mucho del manejo del recurso, de las condiciones de diferentes sectores y de cómo avanza el estiaje en el mes de enero. "Esta no es una suspensión definitiva".

Y si bien no preciso fecha para el fin definitivo de los cortes de luz programados, Arrobo, en declaraciones al medio de comunicación digital Primicias, puntualizó que los apagones durarán, al menos, durante los primeros dos meses de 2024: "Se espera que el estiaje, como un proceso climático de todos los años, dure entre enero y febrero. Esos meses son críticos, pero avanzamos con soluciones para que el impacto no sea tan fuerte".

Sin embargo, añadió, "sí existe la posibilidad de que en enero y febrero mantengamos los racionamientos energéticos. Podríamos llegar a una combinación entre la suspensión de los apagones y la continuidad de los mismos".

