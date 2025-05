Indignación correísta por camisetazos: aquí su historial de captación de asambleístas

En las semanas posteriores a la segunda vuelta, el cambio de camiseta de Mónica Salazar irritó a la Revolución Ciudadana. Y el miércoles 14 de mayo del 2025, en la elección de las autoridades del Legislativo, la molestia fue evidente, cuando seis de nueve integrantes de Pachakutik votaron a favor del oficialista ADN. Pero, Gilmar Gutiérrez, quien fue jefe del bloque del Partido Sociedad Patriótica (PSP), cree que el correísmo no debería indignarse, cuando otro movimiento sigue sus prácticas.

Este jueves 15 de mayo, en entrevista con EXPRESO, Gilmar Gutiérrez, hermano del expresidente de la República, recordó que en el período legislativo 2009- 2013, Sociedad Patriótica tenía la segunda fuerza. Eran 19 asambleístas, frente a 59 de Alianza País, lo que hoy es la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. El Partido Social Cristiano contó con 11 escaños.

Algo que no olvida es que el correísmo, entonces, buscó la forma de captar más curules, más votos. Y así el PSP fue perdiendo fuerza. "Se iban uno por uno", dice. Por ejemplo, Guillermina Cruz, quien "se sentaba detrás mío y en una votación importante, en la que el correísmo no tenía respaldos, no se decidía. Nos acercamos, para decirle que vote con el bloque, y no lo hizo. Fue una sorpresa".

Guillermina Cruz no abandonó el PSP sola. También se fueron Tomás Zevallos, quien empezó en el Partido Socialista, pero ganó la curul con el Partido Sociedad Patriótica; Geoconda Saltos y Fernando Vélez, quien tiene una historia peculiar. Su cambio de bancada resultó de una cercanía con el entonces jefe de la diplomacia y hoy asambleísta, Ricardo Patiño, a quien había conocido en el 2005, en su provincia, Santo Domingo de los Tsáchilas. Vélez fue parte de un viaje a Paraguay, a los que eran invitados asambleístas de oposición. Y fue uno de los que votó a favor de la reelección de Fernando Cordero, como presidente.

Así nacieron los "independientes"

No fueron los únicos en dejar sus tiendas. Otros legisladores también se convirtieron en independientes: Leandro Cadena, quien había ganado por la Izquierda Democrática, se sumó a votaciones favorables al correísmo. Y Scheznarda Fernández, quien no estaba afiliada al Partido Social Cristiano- Madera de Guerrero, pero ganó con esa alianza, fue expulsada.

Les llamaron Los Tres Mosqueteros

El cantante Gerardo Morán integró el grupo, al que en tono de burla o broma, se llamó los Tres Mosqueteros. A ´él incluso, antes de una votación, lo habría llamado el expresidente Rafael Correa. También lo conformaban Ramón Vicente Cedeño y Galo Vaca.

Álvaro Noboa expulsó a un legislador del Prian

En esa época, Wladimir Vargas fue expulsado por el mismo Álvaro Noboa, líder del Prian. Esto tras su decisión de votar a favor de la Ley de Comunicación.

En la sesión del Pleno, del 14 de mayo del 2025, el oficialista ADN aprovechó a su nuevo cuadro, Mónica Salazar, quien semanas atrás abandonó la Revolución Ciudadana, para sumarse a sus filas. Y la colocó en el Consejo de Administración Legislativo (CAL), como para cumplir con un requisito más de contar con un miembro de la RC.

¿Los 'camisetazos' son parte de la historia pol´ítica?

"Desde que era joven se escuchaba de los 'camisetazos', no solo en el Congreso, hoy Asamblea. También a nivel alcaldías, prefecturas, existen estos cambios de partidos. Lamentablemente no hay una cultura política, hay muchos políticos ecuatorianos oportunistas, que llegan al poder y ven solo su beneficio personal", comenta Gilmar Gutiérrez.

Para Gutiérrez resulta sorprendente que el correísmo se indigne ante cambios de camisetas, cuando según él, cuando ellos estuvieron en el poder, lograron hacer que asambleístas dejen sus partidos para votar con ellos, incluso desde la Constituyente de Montecristi. "Pero, por esas prácticas, ellos viven su debut y despedida en la política".