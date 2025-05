Oposición en la Asamblea Nacional 2025: ¿cómo se posiciona la RC ante Olsen?

Aunque, para este miércoles 14 de mayo, a los asambleístas de la Revolución Ciudadana les indicaron que la vocera sería Viviana Veloz, como coordinadora de bloque, algunos se expresaron. Así, Liliana Durán, quien ocupó una curul entre 2017 y 2021, vuelve al Legislativo, usó su cuenta de X, para opinar sobre la elección de Niels Olsen y Mishel Mancheno, como presidente y vicepresidenta.

Así, la legisladora Liliana Durán escribió: "ADN tiene todo el poder: Gobierno y Asamblea. Ahora no hay a quien culpar. Empieza la era de las respuestas, no de las excusas".

Desde fuera del Legislativo también llegaron comentarios sobre la nueva dirección. Así, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció en X, citando una noticia sobre la elección de Olsen: "Ocupar una curul implica representar a millones que esperan respuestas. En un país, donde la Asamblea arrastra un desprestigio histórico, lo urgente es devolverle legitimidad, pensando siempre en la gente. Éxitos. Al Legislativo tiene que irle bien. Al país le urge".

También la asambleísta Christina Jácome utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista sobre el nuevo rumbo que toma el Legislativo: "El Ejecutivo al mando de Noboa y el Legislativo, al mando de AND. No hay excusas para trabajar, para todo lo demás existe Mastercard. Hoy oficialmente se acaba el "es culpa de Correa".

Otro legislador nuevo, Héctor Valladarez, si bien no se pronunció, compartió en X un comentario: "Presidente de la República nacido en Miami; Presidente de la Asamblea Olsen Pitt. Formalmente Ecuador la Banana Republic".

Críticas del correísmo a Pachakutik

La legisladora Mónica Palacios dijo: "Pachakutik se volvió a vender por un plato de lentejas. Ni siquiera le dieron la Presidencia de la Asamblea. Traicionaron a sus bases, que históricamente han sido de izquierda. Seguimos con los ponchos dorados, es lo que queda de un movimiento que debería defender a las nacionalidades indígenas".

Como bloque, la revolución ciudadana no ha hecho un pronunciamiento oficial en torno a cómo se manejarán al ser la oposición directa al presidente Noboa. Únicamente compartieron un comunicando rechazando el rol que cumplió su excompañera Mónica Salazar, quien hace unas semanas los abandonó y se fue con ADN. Esto porque la ubicaron en una comisión para revisar la identidad de los asambleístas, como elegida por la Revolución Ciudadana.

La legisladora de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, en la reinstalación de la sesión, para elegir a las demás autoridades, se quejó porque no le permiten tomar la palabra. Dijo que una cosa fue el discurso de Olsen y otra cosa, la realidad. Denunció que había gran cantidad de policías, de la Escolta Legislativa. "Es una pena. Este va a ser lastimosamente el ambiente de la Asamblea Nacional, que el presidente Olsen nos prometía que iba a ser distinta. No me permite acercarme a conversar con él. He solicitado la palabra y a ninguno de la bancada nos ha permitido, como corresponde legalmente".

