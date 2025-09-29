Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Blasco Luna
Blasco Luna exige transparencia y equidad en la restauración de la deuda de NoboaX: @blascoluna

Correísmo exige al SRI restaurar deuda de $ 95 millones a Exportadora Noboa

Asambleísta denuncia perdón de intereses a la familia Noboa mientras ciudadanos comunes pagan

El asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, aseguró que la deuda de la familia Noboa con el SRI fue reducida de manera injusta. Según Luna, una declaratoria de inconstitucionalidad permitió que la deuda original de 92 a 95 millones de dólares de la Exportadora Noboa bajara a solo 6 millones.

RELACIONADAS

“Con un instrumento y fundamento en la declaratoria de inconstitucionalidad llevaremos adelante este proceso de fiscalización”, señaló el legislador. El objetivo, según explicó, es que los personeros del SRI comparezcan ante la Asamblea y se restablezca la deuda real de la familia.

Fiscalización y equidad tributaria, según el asambleísta

Blasco Luna criticó que la reducción de la deuda beneficie únicamente a los poderosos, mientras ciudadanos comunes enfrentan sanciones. “Al ciudadano común que tiene una deuda con el SRI no le perdonan los intereses; pero ellos sí lo hicieron”, enfatizó.

El legislador indicó que la fiscalización busca garantizar que se respete y cumpla la ley, sin privilegios para nadie. “Este es el Ecuador de todas y de todos y usted tiene que empezar a respetarla ley”, señaló Luna en su intervención.

Lea también: Organizaciones de Cañar ratifican paro indefinido y anuncian bloqueo de vías

Declaratoria de inconstitucionalidad respalda fiscalización

Anabel Hermosa

Paro nacional: Alcaldesa de Otavalo se pronunció por muerte de comunero

Leer más

El proceso de fiscalización de Blasco Luna se sustenta en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional. El máximo órgano de control declaró inconstitucionales la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional, lo que sirve como base legal.

“Estas sentencias nos dan el instrumento necesario para exigir que se respete la ley y se ubique la deuda real de la familia Noboa”, aseguró el legislador. Además, la Corte expidió dictámenes sobre propuestas de consulta popular y reformas constitucionales enviadas por la Presidencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE. UU. e Israel acuerdan plan para Gaza, y Trump, dispuesto a pilotar la transición

  2. Príncipe Harry aclara reunión con Carlos III y rompe rumores de tensión familiar

  3. Plan Nacional de Logística: la propuesta que busca reducir costos y atraer inversión

  4. ¿Qué alternativas tiene el Gobierno para rescatar la remisión tributaria?

  5. Rejas y portones en Guayaquil: así será el trámite por internet desde el 1 de octubre

LO MÁS VISTO

  1. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  2. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  3. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  4. Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 29 de septiembre

  5. Manifestaciones en Quito bloquean avenidas por alza de combustibles

Te recomendamos