Correísmo exige al SRI restaurar deuda de $ 95 millones a Exportadora Noboa

Blasco Luna exige transparencia y equidad en la restauración de la deuda de Noboa

El asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, aseguró que la deuda de la familia Noboa con el SRI fue reducida de manera injusta. Según Luna, una declaratoria de inconstitucionalidad permitió que la deuda original de 92 a 95 millones de dólares de la Exportadora Noboa bajara a solo 6 millones.

“Con un instrumento y fundamento en la declaratoria de inconstitucionalidad llevaremos adelante este proceso de fiscalización”, señaló el legislador. El objetivo, según explicó, es que los personeros del SRI comparezcan ante la Asamblea y se restablezca la deuda real de la familia.

Fiscalización y equidad tributaria, según el asambleísta

Blasco Luna criticó que la reducción de la deuda beneficie únicamente a los poderosos, mientras ciudadanos comunes enfrentan sanciones. “Al ciudadano común que tiene una deuda con el SRI no le perdonan los intereses; pero ellos sí lo hicieron”, enfatizó.

El legislador indicó que la fiscalización busca garantizar que se respete y cumpla la ley, sin privilegios para nadie. “Este es el Ecuador de todas y de todos y usted tiene que empezar a respetarla ley”, señaló Luna en su intervención.

Declaratoria de inconstitucionalidad respalda fiscalización

El proceso de fiscalización de Blasco Luna se sustenta en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional. El máximo órgano de control declaró inconstitucionales la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional, lo que sirve como base legal.

“Estas sentencias nos dan el instrumento necesario para exigir que se respete la ley y se ubique la deuda real de la familia Noboa”, aseguró el legislador. Además, la Corte expidió dictámenes sobre propuestas de consulta popular y reformas constitucionales enviadas por la Presidencia.

