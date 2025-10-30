Correa anuncia expulsión de concejalas RC5 que votaron contra Miriam Castro

El expresidente respaldó a la alcaldesa electa. La remoción se aprobó con el voto de dos ediles de su propio movimiento

Correa impulsó la candidatura de Miriam Castro en la Troncal, en el 2023.

El expresidente Rafael Correa reaccionó a la remoción de la alcaldesa de La Troncal, Miriam Castro, y anunció la expulsión de las dos ediles de la Revolución Ciudadana (RC5) que votaron a favor de la medida. "Todo nuestro apoyo, querida alcaldesa. Los dos concejales de la RC5 que se prestaron a esta farsa, serán expulsados", sentenció el líder del movimiento.

¿Quiénes aprobaron la remoción?

La decisión se tomó el 29 de octubre de 2025 tras una larga sesión extraordinaria del Concejo Cantonal. La moción de remoción fue presentada por el concejal Kaliman Pacheco.

Esta moción se aprobó con cinco votos. A Pacheco se sumaron Ángela Arias y Patricia Víctor (concejal alterna del vicealcalde Bayron Avilés). Notablemente, la mayoría se consolidó con los votos de Mishel Navas y María Lima. Ambas concejalas llegaron al cargo bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, el mismo movimiento de la alcaldesa Castro.

Todo nuestro apoyo, querida alcaldesa. Los dos concejales de la RC5 que se prestaron a esta farsa, serán expulsados. https://t.co/JRYHCMOYSE — Rafael Correa (@MashiRafael) October 30, 2025

¿Qué sigue para Castro?

A pesar de la votación, Miriam Castro continúa en funciones. El Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en su artículo 336, estipula que, una vez notificada, la alcaldesa tiene tres días para solicitar una revisión del proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El TCE dispondrá de diez días para pronunciarse sobre la legalidad y validez de las actuaciones de la Comisión de Mesa. Si el organismo ratifica la remoción, el vicealcalde Bayron Avilés asumirá el cargo.

La reacción en la provincia no se hizo esperar. El asambleísta por Cañar, Blasco Luna, también de RC5, rechazó lo ocurrido en el Concejo Cantonal.

El legislador calificó el acto como "antidemocrático", alineándose con la postura del líder de su movimiento sobre la legitimidad del proceso que removió a la alcaldesa.

Rechazamos la acción antidemócrata cometida hoy por el concejo municipal de La Troncal que, con la complicidad de concejales que llegaron con el apoyo de la @RC5Oficial hoy traicionan a #MiriamCastro elegida democráticamente cómo #Alcaldesa del noble pueblo troncaleño. pic.twitter.com/kz0lgpbYex — blasco luna (@blascoluna) October 30, 2025

