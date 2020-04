Coronavirus: ¿Cuándo terminaría la cuarentena si Ecuador siguiera el ejemplo de Wuhan?

Wuhan, epicentro de la pandemia, le puso fin a sus 76 días de cuarentena, el pasado miércoles 8 de abril. La ciudad que registró los primeros casos del coronavirus -que ahora se encuentra presente en todo el mundo- ha reabierto las estaciones de tren, los aeropuertos y las carreteras, en los que la afluencia de personas se ha comenzado a incrementar, a pesar de los requisitos que las autoridades han comenzado a implementar para evitar una segunda ola de contagios.

Desde el registro del caso 1, como han informado medios locales, la ciudad ha contado 50.000 personas que han dado positivo en coronavirus, de las que, según cifras oficiales, han muerto 2.571. En total en el país, han fallecido más de 3.300 personas y se han diagnosticado casi 82.000 infectados desde el inicio de la pandemia. El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en ese país.

SI LOS PLAZOS FUERAN IGUALES

Desde que se hizo público el primer caso de coronavirus en Ecuador, el 29 de febrero pasado, las autoridades tardaron cerca de tres semanas en anunciar que tomarían medidas de restricción. De tal forma, desde el pasado 17 de marzo, el país entró en estado de excepción, el cual prohibía la libre movilidad y limitaba las actividades laborales.

Ahora, si tomamos como referencia los plazos de Wuhan y los aplicamos al inicio de las medidas en nuestro país, podemos situar el fin de la cuarentena en Ecuador para el 31 de mayo, fecha en la que se cumplirían las once semanas de confinamiento al igual que en la ciudad china.

Pero, definitivamente esta es una simple deducción que toma como referencia a un país cuyo sistema de salud es completamente distinto al nuestro, y en el cual la pandemia fue vista de otra forma, tanto por los ciudadanos como por el gobierno.

En una rueda de presa virtual, el 16 de mazo, el presidente Lenín Moreno manifestó que "la emergencia sanitaria durará 60 días”. En esa misma ocasión el mandatario señaló que estaban actuando para evitar un escenario complejo, desde entonces los casos de contagios y muertes se han multiplicado de forma acelerada.

A las medidas anteriormente mencionadas se le suman otras, como el toque de queda impuesto desde el 25 de marzo, que prohíbe todo tipo de movilización en las calles desde las 14:00 hasta las 05:00. También, desde el 6 de abril pasado, con base en el último dígito de la placa, los vehículos solo pueden circular una vez a la semana, a excepción de los sábados y domingos.

En otros países, la situación es similar. En España, con más de 166.000 contagiados y 16.972 fallecidos, el Gobierno mantiene la cuarentena total hasta el 26 de abril aunque no se descarta que se produzcan nuevos aplazamientos. Si se extrapolan los plazos de Wuhan a este país, sus ciudadanos no podrían salir a la calle hasta el próximo 29 de mayo.

Por su parte, tras superar la barrera de los 10.000 infectados, Nueva York decretó la cuarentena el pasado 22 de marzo. Hasta ahora, el gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, ha establecido el confinamiento hasta el 29 de abril. De aplicarse la fórmula de Wuhan, los neoyorkinos no podrán salir con libertad a la calle hasta el 6 de junio.

Sin embargo, estas suposiciones parecen estar lejos de ser aplicables. Muchos países ya han sobrepasado a China en número de contagios y muertes, por lo que seguramente cada uno deberá ajustar las medidas a su realidad.

Ecuador no es la excepción, aunque no se ha determinado aún una fecha aproximada para el fin del confinamiento, las autoridades aseguran que el país todavía no alcanza el pico del contagios. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó el inicio de la semaforización, que permitirá, luego del 20 de abril, determinar en que provincias se pueden comenzar a reducir las medidas de restricción. Por ahora todas se encuentran en rojo.