Son gastos que llaman la atención y que distan de la política de priorización. En medio de una emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus, el gobierno de Lenín Moreno no deja de contratar equipos para su promoción y hasta tarimas y luces para eventos públicos. Eso, pese a que las mismas autoridades prohíben la realización de concentraciones masivas por tiempo indefinido. Para su propaganda, en los días de estado de excepción, el Ejecutivo ha gastado cerca de medio millón de dólares.

Poco pesó la promesa de austeridad, por ejemplo, para contratar de manera directa y sin concursos a una proveedora de luces, vallas, tarimas, amplificación de sonido, embanderamiento y fotografía para actividades oficiales y no oficiales que se desarrollen dentro de la Presidencia de la República.

El proceso, que está en fase de calificación de los concursantes invitados, tiene un presupuesto estimado de 113.472 dólares.

¿Cuándo se usarán las tarimas y vallas que están a punto de contratarse? No hay una fecha exacta y no parece ser en el corto plazo. Las autoridades mundiales, e incluso las mismas voces del gobierno de Moreno han explicado que las concentraciones masivas y las reuniones que ameriten tarimas y sistemas de amplificación de sonido serán lo último en retornar a la normalidad. En otras palabras, y tomando en cuenta la necesidad de recursos que tiene el Estado, la contratación de tarimas no es urgente.

La búsqueda de un proveedor de los equipos mencionados fue aprobada en febrero de este año porque, según la documentación que revisó EXPRESO, existía el presupuesto necesario. En febrero, aunque ya había problemas en las arcas fiscales, no había una emergencia que demande recursos constantemente.

El problema es que la contratación inició el 7 de abril, cuando ya se conocía que los eventos públicos estarían suspendidos de forma indefinida.

La operación de la Presidencia, registrada en el portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), para contratar equipos para eventos no es el único contrato que llama la atención en Carondelet. El 13 de abril, la misma Presidencia de la República contrató el servicio de producción de elementos comunicacionales y difusión de las medidas y acciones del Gobierno nacional en el marco del COVID-19.

La propaganda oficial se contrató por 356.900 dólares y no se especifica el proveedor asignado.

Este Diario consultó con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia por las operaciones y su justificación. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no se remitió una respuesta oficial.