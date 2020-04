Coronavirus: El IESS no tiene registradas compras para atender la emergencia en Guayaquil

El Hospital de Los Ceibos no deja de recibir pacientes a diario.

Las renuncias no resuelven las inquietudes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) intentó, el 24 de marzo, adjudicar un contrato por diez millones de dólares para la adquisición de insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. En ese proceso se detectaron sobreprecios y anomalías. Ante la presión social, la compra fue dada de baja y, hasta la fecha, el Seguro no ha retomado una adquisición de esa magnitud. Es más, en los hospitales y casas de salud de Guayaquil no se registran compras para enfrentar la pandemia, que es aún más grave en la ciudad.

Según explicó Andrés Campaña, director provincial del IESS en Pichincha, cada casa de salud está haciendo sus compras y mantiene el stock suficiente de artículos como mascarillas N95 para su personal médico. En entrevista con el programa radial ‘A primera hora’, el funcionario dijo que no hay mayores novedades en el abastecimiento.

EXPRESO confirmó esas compras. Hasta el 20 de abril, más de veinte unidades médicas del Seguro Social hicieron compras para enfrentar la emergencia. Los montos son variados, pero ninguno corresponde a Guayaquil.

El Hospital del Día de Santo Domingo, por ejemplo, pagó cerca de 8.000 dólares por mascarillas, guantes y otros dispositivos de bioseguridad.

El Hospital de Ambato, en cambio, usó 7.062 dólares para adquirir termómetros y otros equipos para atender a sus pacientes.

En Quito hay montos más elevados. El hospital Carlos Andrade Marín gastó, el 10 de abril, 34.000 dólares para la adquisición de pruebas PCR.

Según el reporte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), ni el Hospital de Los Ceibos ni el Teodoro Maldonado Carbo hicieron adquisiciones para atender la emergencia. Es decir, pese a tener varios casos graves de COVID-19, no se han hecho compras del ente nacional ni de las unidades locales de Guayaquil.

Entonces, ¿por qué el IESS nacional intentó gastar diez millones de dólares y luego del fracaso no reemplazó ese proceso para atender a unidades que requieren de productos e insumos urgentes? Esas dudas motivaron un examen de la Contraloría General, que determinó que existen indicios de responsabilidad penal.

Hasta el momento, el proceso irregular generó la salida del exdirector del Seguro, Ángel Loja, y del presidente del Directorio del IESS, Paúl Granda. Ninguno detalló las falencias del proceso antes de su separación.