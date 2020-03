Coronavirus: El Ministerio de Salud se traslada a Guayaquil

Coronavirus: Incendio afectó una casa donde se aislarán contagiados Leer más

El nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, mencionó este lunes 23 de marzo que el Ministerio se traslada a Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la pandemia del coronavirus.

"Los guayaquileños necesitan que el Ministerio de Salud esté trabajando desde allá. Creo que Guayaquil se lo merece, por eso estaré despachando desde allá", confirmó Zevallos en rueda de prensa, respecto a una ciudad que registra 526 casos positivos de contagio.

Zevallos mencionó que el coronavirus es un enemigo invisible que se acomoda a diversas circunstancias y que se presenta con una curva inestable, ante eso, insistió en que Salud cuenta con los fondos necesarios para combatirlo.

120 millones de dólares destinados para combatir el coronavirus en Ecuador. Ese es el rubro con el que contamos actualmente, este cambiará de acuerdo a los avances de la enfermedad. Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud

"Tendremos las pruebas que sean suficientes y tenemos los fondos necesarios. No solo las pruebas, sino que tenemos el respaldo para adquirir todo el material para ayudar a nuestros médicos. También para una planificación sobre la infraestructura que vamos a necesitar", dijo el ministro.

Además, Zevallos corrigió las declaraciones de la exministra Catalina Andramuño, quien indicó que esta semana llegarían cerca de 2 millones de pruebas al país. Zevallos aseguró que cerca de 200.000 pruebas llegarán esta semana, mas no el número que mencionó Andramuño. "Desde el minuto número uno me he preocupado de que las pruebas estén acá", añadió.