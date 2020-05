Coronavirus: "He pedido a Contraloría que audite la compra de insumos médicos", dijo el ministro Zevallos

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó que ha solicitado a la Contraloría General del Estado que inicie una auditoría a los contratos de insumos médicos para la prevención del coronavirus. El titular de la cartera no ahondó en el tema porque la Fiscalía General del Estado está investigando estos casos. "He recibido alertas provenientes de trabajadores de la salud y proveedores con dudas sobre acceso de insumos... He pedido a la Contraloría que inicia la auditoría para que se determine los niveles de responsabilidad", dijo Zevallos, quien además precisó que realizará un proceso técnico, y no político, para la designación de directores hospitalarios.

El ministro actualizó el reporte diario de cifras sobre el avance del COVID-19 en Ecuador. Son 29.538 casos confirmados a nivel nacional y 1.564 personas fallecidas producto del nuevo virus. También existen 3.300 personas recuperadas, 1.992 altas hospitalarias y 6.225 casos de altas epidemiológicas. Esta fue la últimas de las cadenas nacionales diarias. A partir de mañana se realizarán tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) en horas de la tarde. Las cifras seguirán siendo difundidas diariamente.

Zevallos informó que ya tienen los primeros resultados de las muestras para un estudio probabilístico que se han levantado en varias ciudades del país. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, arrojó que el 3 % de las población tenía el virus durante la semana del 23 de abril cuando fueron tomadas las muestras. En el caso de Quito, donde se levantaron 719 muestras entre el 24 y 27 de abril, los resultados revelaron que la mayor cantidad de contagiados están en los sectores de Chimbacalle, Iñaquito y Guamaní.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que 204 municipios han oficializado su decisión al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de iniciar mañana en color rojo, es decir, mantener las restricciones actuales. Mañana, 4 de mayo, inicia una nueva fase de distanciamiento en el país. Restan por confirmar su decisión 17 municipios del país.