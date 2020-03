Coronavirus: Guayaquil se ve ante el espejo de Wuhan

El crecimiento acelerado de los casos confirmados de COVID-19 en la provincia del Guayas, y con mayor énfasis en Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán, preocupa desde hace varios días al Gobierno. El Puerto Principal se ha convertido ya en el foco del contagio y las autoridades buscan cercarla por completo, algo similar a lo que sucedió en Wuhan, ciudad china donde inició el brote del nuevo coronavirus, en diciembre de 2019.

“Existe la probabilidad de que tengamos contagios comunitarios. Eso no lo puedo negar. En particular en Guayaquil y los cantones aledaños como Durán, Daule, Samborondón”, adelantaba el vicepresidente Otto Sonnenholzner en cadena nacional la tarde del pasado 17 de marzo, un día antes de que el Gobierno decidiera anunciar que el toque de queda en Guayas se ampliaba de 16:00 a 05:00 hasta el próximo 23 de marzo.

Al día siguiente, en la mañana del 18 de marzo, la directora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, volvía a mostrar su intranquilidad. Los casos positivos en Guayas habían subido de 81 a 128 y en Guayaquil de 61 a 88 en un solo día. “Nos preocupa lo que pasa en Guayas. Muchos de los casos vienen de contactos en el exterior”, explicó Ocles.

Horas más tarde, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció medidas más fuertes. “Todos coincidimos en la necesidad de endurecer las restricciones para toda la provincia del Guayas y esa es la instrucción del COE nacional”, dijo Romo. La medida empezó a regir desde ese mismo día con carácter de urgente.

“Vamos a valorar día a día esta medida, porque si es necesario tendremos que tomar medidas todavía más drásticas”, manifestó Romo.

En estos dos últimos días, la cifra de casos confirmados ha crecido de manera exponencial. Guayas pasó de 128 a 318 casos y el aumento se sigue registrando con mayor énfasis en su capital Guayaquil, que ya tiene, hasta el cierre de esta nota, 205 casos. En la urbe porteña la transmisión ya es comunitaria, es decir ya existen casos que no están relacionados con personas contagiadas o que llegaron al país desde Europa o Estados Unidos.

Guayas, con 318 infectados, ya confirma más casos positivos que los reportados el jueves en todo el país (260). Además, 5 de los 7 fallecidos por COVID-19 también están en esta provincia costera.

El crecimiento acelerado de estos positivos ha saturado el sistema de salud en la ciudad, a tal punto que, como confirmó EXPRESO el pasado 19 de marzo, pacientes con patologías menos graves están siendo trasladados desde el Hospital Guasmo Sur al Luis Vernaza, con el objetivo de que esta primera casa de Salud pueda albergar a más pacientes con COVID-19. El hospital del IESS de Los Ceibos también anunció que no atendería a ningún paciente que no haya dado positivo o cuyas sospechas no se ajusten al protocolo establecido: síntomas y nexo epidemiológico.

La preocupación por Guayas y por sus cuatro cantones más afectados crece a la par de los contagios. Ese escenario ha llevado a las autoridades de seguridad a analizar la implementación de más restricciones.

“No solo hemos puesto el toque de queda de 16:00 a 05:00, sino que también estamos recomendando, en vista del incremento que es mayoritario con relación al resto de la población, que se constituya a Guayas y los cantones específicos en una zona especial de seguridad porque está rompiendo los límites concebidos en la prospección de la tendencia”, advirtió este 21 de marzo el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Según el titular de Defensa, cuando la transmisión del virus es comunitaria, como sucede en Guayaquil y en la provincia, se llega a un nivel en el que es más difícil el control. “Esto se basa en la inconsciencia de la población porque son agentes de contagio”, dijo Jarrín, quien añadió que “si no hay conciencia” se buscará implementar en la provincia esa zona especial de seguridad.

“Lo propondré en el COE de mañana. Hoy (ayer) presentaremos en detalle la recomendación para que mañana se tome la decisión”, precisó. La zona especial de seguridad será operada por la Policía, las Fuerzas Armadas y Salud, dirigidas por el Servicio de Gestión de Riesgos.

Jarrín también confirmó ayer que cuatro militares también tienen coronavirus. Dos de ellos, de la Fuerza Naval, están en Guayaquil, y los otros dos, de la Fuerza Aérea, están en Manta.

EN DETALLE

Colapso sanitario en otras ciudades

En el resto de ciudades del país, como Manta o Salinas, las autoridades han pedido ayuda al Ministerio de Salud para declararse en emergencia ante los casos. “Sin coronavirus el sistema de salud en Manta ya estaba colapsado. Solo tenemos un hospital que presta servicios y es del IESS, pero el pueblo no tiene hospital”, dijo ayer Lucía Fernández, presidenta del Comité Cívico Interinstitucional del cantón manabita.

Y es que desde este frente ciudadano se considera que Manta está desprotegido por la red de Salud Pública, considerando que el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano no cuenta con su capacidad técnica, física y por ende operativa, convirtiendo la situación en un riesgo ante un posible repunte de contagios.

"Es lamentable que actualmente se encuentre un proceso de contratación con varias falencias para una reconstrucción. Ahora quieren hacerlo con 180 camas, menos que las que tiene", reclamó.

Fernández indicó que frente a la emergencia hospitalaria que vive Manta, el sector productivo, en base a los procesos de responsabilidad social, pide equipar un área o una clínica con varios equipos para palear la situación y atender a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. AG