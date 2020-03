Coronavirus: La Federación de Médicos iniciará demandas a quienes rompan el cerco epidemiológico

Coronavirus: El 40 % de los antibacteriales que se consumen en el país está adulterado Leer más

Ernesto Carrasco, presidente de la Federación de Médicos del Ecuador, anunció que iniciará procesos judiciales contra quienes rompan el cerco epidemiológico del Ministerio de Salud Pública entorno a los casos bajo observación del coronavirus en el país.

El dirigente gremial citó los casos del marino quien, pese a estar en cuarentena, intentó tomar un vuelo con destino a Galápagos. Y también el del familiar del caso primario quien rompió el cerco para ir a la Universidad de Guayaquil a dar un examen.

"¿Qué garantías tenemos los ecuatorianos de que las personas que son recomendadas de estar en aislamiento domiciliario lo cumplen? Esto aparentemente no solo es una amenaza contra la salud pública, sino que podría constituir un delito", dijo Carrasco.

El médico citó que el anterior Código Penal tipificaba como delito el hecho de violar las medidas implementadas por autoridad para evitar la propagación de una epidemia. "No existe, y nos venimos a dar cuenta en plena emergencia, que no existe ningún artículo similar en el actual Código". El actual marco legal, según dijo, no lo contempla con la precisión que el anterior.

Sin embargo, citó el artículo 282 del actual Código Orgánico Integral Penal que se ajustaría a castigar a quienes violen orden de autoridad con pena privativa de libertad de uno a tres años. "Esta es la figura legal que usará la Federación en el caso de que se sepa nuevamente personas que no cumpla el cerco epidemiológico o viola los 15 días de aislamiento".

Carrasco cree que si la situación sigue avanzando será necesario que el Gobierno pida ayuda de las Fuerzas Armadas para contener el cerco epidemiológico. No con el objetivo de usar la fuerza, sino para garantizar que las personas dentro del cerco cumplan con el aislamiento.