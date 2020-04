Resistencia, reactivación y recuperación son los tres ejes del Plan Ecuador Solidario con el que el Gobierno Nacional busca hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19, que deja hasta el momento 7.466 personas contagiadas y 333 fallecidas en el país.

La noche del domingo 12 de abril del 2020, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se refirió a este programa gubernamental durante una cadena nacional —en la que EXPRESO estuvo presente— y empezó a recordar el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre las tres crisis que está atravesando el Ecuador: sanitaria, social y económica.

Según Martínez, estas medidas –anunciadas el pasado viernes- se enfocan en lo inmediato: la resistencia de la nación durante el confinamiento. Para ello, dijo el ministro, se necesita el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano para garantizar la supervivencia de personas, empleos y empresas durante la cuarentena.

Para cumplir con esta disposición, Martínez detalló que la primera acción que tendrán en curso será de un el despliegue de 760 millones de dólares inmediatos para la adquisición de equipos médicos, test de protección, medicamentos, camas de cuidados intensivos, hospitales móviles, respiradores, etc.

Como segunda acción está la protección a los más vulnerables, ya que se contará con un bono de 60 dólares a un millón de familias con un presupuesto total de 150 millones de dólares. Además, mencionó que es posible llegar a un millón más con las contribuciones de la cuenta nacional de asistencia humanitaria.

Sobre la reactivación y recuperación del empleo y tejido productivo, Martínez dijo que para poder avanzar se debe “reconocer nuestra realidad” ya que no se cuenta con los recursos económicos para poder desplegar un apoyo de manera general.

“Nuestro rango de maniobra es extremadamente limitado y nuestra respuesta política pública debe ser distinta”, enfatizó, ya que, según el ministro, nuestra economía no tiene espacio fiscal ni ahorros públicos.

Además, la economía ecuatoriana no cuenta con reservas internacionales suficientes ni tampoco tiene libre acceso a los mercados nacionales. “A eso sumemos que no podemos expandir el crédito si no recibimos dólares de afuera”, lamentó.

No obstante, proyectó una baja para la economía nacional. Los ingresos petroleros caerán este año en 2.500 millones de dólares, y los tributarios en 1.800 millones más; esto se traduce que la economía podría decrecer en cuatro puntos con respecto al PIB (Producto Interno Bruto).

"Nuestra capacidad de apoyo a la reactivación económica va a depender de los recursos que podamos levantar en el exterior, del esfuerzo colectivo, de la renegociación de la deuda y la reducción del gasto público”, detalló.