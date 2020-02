Coronavirus: Las contradicciones y dudas del discurso oficial

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó este 29 de febrero la presencia del primer caso de coronavirus en el país. Se trata de una mujer de 70 años que ingresó el pasado 14 de febrero por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Sin embargo, pese a que las autoridades han dado ya dos ruedas de prensa para actualizar la información sobre el caso, hay algunos temas relacionados que han quedado en el aire y otros discursos que son contradictorios.

Pruebas para detectar el virus

En una entrevista realizada por EXPRESO este viernes 28 de febrero, el viceministro de Salud, Félix Chong, señaló que en el país solo hubo un caso sospechoso y que no se le habían realizado las pruebas para coronavirus "a ningún otro porque no ha habido ningún caso nuevo". Sin embargo, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, dijo hoy que a la paciente que está ingresada por el virus se le hicieron "todas las pruebas respiratorias, virales y de descarte, e inclusive la prueba del coronavirus que resultó positiva".

Cambios en los protocolos y lineamientos

El viceministro dijo también a este Diario que, aunque los lineamientos y protocolos son provisionales porque "es un virus nuevo y está en estudio el comportamiento", los controles en aeropuertos se realizarían solo a pasajeros provenientes de Italia, Corea e Irán, porque en esos países se registran casos autóctonos. Sin embargo, pese a que en España ya se registran casos autóctonos y la paciente con coronavirus salió desde Madrid, las autoridades no han aclarado si este país va a ser incluido dentro de la categoría de alto riesgo.

Tampoco se conoce si, al igual que en España, Salud empezará a hacer controles a personas con neumonía para detectar más casos en el país. Hasta ayer, el viceministro de Salud indicó que ellos no podían aplicar la prueba del coronavirus a todos. "Me tengo que regir a los protocolos que se ha elaborado, no puedo correrle las pruebas a todos los pacientes o a todos catalogarlos como sospechosos, cuando realmente no han venido de un país donde la enfermedad realmente no está activa".

Uso de mascarillas y gel antibacterial

Entre las recomendaciones que hacen las autoridades de Salud está desinfectarse las manos con gel antibacterial. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud mencionó esta semana que utilizar ese tipo de productos no es suficiente para la desinfección de manos y que no eliminan la suciedad. El Ministerio de Salud de Ecuador no ha mencionado nada al respecto.

También desde la OMS se ha descartado que el uso de mascarillas evite el contagio.

Controles en Guayaquil

Aunque en el primer caso en Ecuador se detectó en Guayaquil, desde el Municipio no se ha informado si se tomarán medidas adicionales de control en, por ejemplo, el terminal terrestre, principal punto de conexión con el resto del país.

Por la mañana, la alcaldesa Cynthia Viteri señaló que tomará "todas las medidas correspondientes para mantener el control y prevención del virus", pero no informó cuáles serían las acciones que se implementarán para contener la propagación de la enfermedad hacia otras partes del país.

Hasta el momento se mantienen suspendidos todos los eventos masivos dentro de la ciudad.