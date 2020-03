La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó este 30 de marzo de 2020 que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decidió suspender los vuelos de retorno para los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que están varados en el extranjero.

Varios son los motivos que llevaron a las autoridades a tomar esta decisión. Uno de ellos, es que hace falta más personal para controlar las faltas al aislamiento que se han producido entre algunos retornados.

El consulado de Ecuador en Los Ángeles, Estados Unidos, envió a través de las redes sociales un mensaje a los ecuatorianos en esa ciudad argumentando que los vuelos estaban suspendidos ante la saturación de los hoteles dispuestos en Ecuador para cumplir el aislamiento.

El 23 de marzo pasado, el COE nacional emitió un protocolo para facilitar el retorno de los menores de edad que estaban en el exterior sin la tutela de sus padres o representantes legales, mujeres en estado de gestación, adultos mayores y personas con discapacidad.

La Cancillería informó que, hasta el momento, con este mecanismo retornaron al país 691 compatriotas desde México, Estados Unidos, España y Alemania, Reino Unido, entre otros países.

“La experiencia que hemos tenido en estos días no ha sido buena. Quienes incluso firman las condiciones de aislamiento preventivo llegan a Ecuador y se niegan a hacerlo, quieren irse a otras provincia, han sacado salvoconductos que no corresponden, se niegan a cumplir las disposiciones del COE y de los instructivos y no podemos correr ese riesgo”, dijo Romo.

Por ahora, se esperará que los que lograron retornar cumplan con el aislamiento de 14 días. Mientras tanto, se afinará el protocolo para que exista un calendario de llegadas y se cumpla cierto orden en los arribos. Los vuelos que ya estaban autorizados, antes de la suspensión, llegarán en las próximas horas o días.

Familiares de las personas que pudieron regresar también han mostrado su malestar por los altos costos que dicen les toca asumir en los hoteles determinados por las autoridades para que cumplan el aislamiento. La ministra no se refirió a ese tema en la rueda de prensa de este 30 de marzo.

En cambio, si informó que de los 12 pasajeros que arribaron a Quito en un vuelo de United Airlines el 23 de marzo pasado, pese a no tener autorización para hacerlo y antes de que entre en vigencia el protocolo, 11 dieron positivo para coronavirus.