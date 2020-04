El secretario del Gabinete de la Presidencia, Sebastián Roldán, mantuvo la noche del 27 de abril de 2020 una tensa y acalorada entrevista con el periodista de CNN en Español, Fernando del Rincón, por la actuación del Gobierno ante la pandemia del coronavirus, especialmente en Guayaquil.

El diálogo empezó con un el reclamo del presentador mexicano que cuestionó el hecho de que el presidente Lenín Moreno no haya accedido a ser entrevistado, pese a que fue el propio Gobierno el que pidió, desde el 9 de abril, una cita con la cadena estadounidense, pero con Roldán como vocero.

Roldán arrancó pidiendo disculpas a todas las personas que han perdido un ser querido por la pandemia que ha golpeado con fuerza a otras ciudades como Nueva York, Madrid, Roma o Milán, en Italia.

“Responda, ¿Esas personas murieron por negligencia o no? Y no compare con otros países, estamos hablando de Ecuador”, disparó del Rincón quien dijo que esas familias están viviendo un verdadero drama.

“Usted no me va a dar lecciones de vida. He estado en todos los hospitales de mi país, usted no me va a hablar de una desgarradora situación desde Miami”, respondió molesto Roldán.

La cifra de fallecidos abrió otro espacio para la polémica. Del Rincón cuestionó los datos oficiales y dijo que no tienen nada que ver con el número de muertos de los que habla el Registro Civil que superan los 8.600 desde que empezó la emergencia.

Según el vocero del Gobierno, no se han ocultado las cifras y se ha dicho en varias ocasiones que hay una presunción de que unas 6.700 personas pudieron morir a causa del COVID-19 hasta el 15 de abril, sin que se les haya podido someter a las pruebas.

“Sí entiendo y sí se contar hasta 8.000, en Ecuador sabemos contar hasta bastante más que 8.000”, dijo Roldán.

“La Voz de Galicia dice que Guayaquil es el Wuhan de Sudamérica y usted viene y me dice que sí sabe contar: qué ridiculez”, respondió el periodista.

Que diferente es cuando a una entrevista no le quitan el audio al entrevistado. pic.twitter.com/D9El5Vuenm — Juan Sebastián Roldán (@juanseroldan) April 28, 2020

De ahí en más la entrevista se desarrolló entre gritos y acusaciones. Roldán mostró una serie de fotos que fueron presentadas por CNN y dijo que eran fake news, algo que fue negado por el comunicador.

“Usted ha agraviado a mi país y por eso quería volver a este programa para decirle que está equivocado, que no está diciendo toda la verdad y escuche a las personas que estamos en el frente de batalla, no detrás de una cámara en Miami”, aseveró Roldán.

Este argumento le pareció una “tontería” a Del Rincón que, con el tono de voz elevado, dijo que había invitado al vocero ecuatoriano para hablarle de las centenas de quejas que le llegan desde Ecuador y de los ecuatorianos que están varados en el exterior.

“No me grite” se escucha decir al fondo a Roldán, mientras su audio se va perdiendo frente a la voz del periodista que dice que esperará al presidente Moreno para que respondan por lo que hicieron. “Buenas noches señor Roldán, me voy”.

Las cifras

En medio de la atropellada entrevista surgieron algunas cifras emitidas por el secretario del Gabinete, Juan Sebastián Roldán.

Por ejemplo, aseguró que durante la emergencia el Gobierno ha invertido algo más de $ 460 millones y que el número de camas hospitalarias para enfrentar al COVID-19 creció en un 70%, aunque reconoció que eso no bastó.

Dijo que un día a principios de abril se llegó a registrar en Guayaquil 672 decesos y hubo una seguidilla de 10 días con 500 muertos. “Hemos vuelto a 42 muertes diarias”, aseguró.