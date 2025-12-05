Contraloría detecta irregularidades en proceso de contratación de Municipio de Cuenca

La Contraloría General aprobó el informe de auditoría No. DPA-0060-2025, que revela una serie de irregularidades en varios procesos de contratación llevados a cabo por el Municipio de Cuenca entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. El informe, que abarca múltiples contratos en diferentes áreas, sugiere responsabilidades administrativas y determina indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación.

Irregularidades en la adquisición de vehículo para la primera autoridad

Uno de los hallazgos más destacados en el informe de auditoría es la deficiencia en el proceso de contratación SIE-GADC-2023-3155, destinado a la adquisición de un vehículo para la primera autoridad del GAD Municipal de Cuenca. Según el informe, este proceso careció de un Informe de Necesidad y Especificaciones Técnicas adecuado, así como de estudios previos que justificaran la compra. Esto limitó la participación de otros oferentes, contraviniendo los principios de igualdad y transparencia establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además, no se consideró la composición societaria en la calificación de la oferta, lo que permitió que se habilitara y adjudicara el proceso a pesar de que existían causales para su descalificación. La selección del vehículo también generó un aumento en los gastos de mantenimiento, operó hasta los 3.581 km sin el título habilitante y fue conducido por un servidor sin licencia de conducir.

Inconsistencias en otros procesos de contratación

El informe también resalta inconsistencias en otros procesos de contratación, como los relacionados con los códigos COTS-GADC-18058-2022, COTS-GADC-18150-2022, COTS-GADC-18199-2023, SIE-GADC-18091-2022 y SIE-GADC-17675-2022. En estos casos, los documentos que acreditaban el nivel educativo del personal requerido en los Pliegos y Términos de Referencia no fueron reconocidos por las entidades emisoras.

Irregularidades en los contratos por Régimen Especial

Además, la auditoría identificó irregularidades en los procesos de contratación REOACL-GADC-17868-22 y RE-GADC-17823-2022, por Régimen Especial. En estos contratos se incluyeron servicios que no correspondían al tipo de procedimiento utilizado. Entre estos, se encuentran presentaciones artísticas, escénicas, la organización de eventos, provisión de escenarios, y servicios de amplificación, luces, promoción, comunicación y logística, los cuales no cumplían con las especificaciones requeridas para este tipo de contrato.

Sanciones administrativas y responsabilidad penal

Como resultado de estos hallazgos, la Contraloría sugirió sanciones administrativas por un total de USD 63.550. Además, determinó indicios de responsabilidad penal que fueron enviados a la Fiscalía para el correspondiente trámite judicial.

Este informe de auditoría subraya la necesidad de una mayor transparencia y rigurosidad en los procesos de contratación pública, con el fin de evitar irregularidades y garantizar el buen uso de los recursos públicos en el municipio de Cuenca.

