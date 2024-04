Consulta popular: garantías, más allá del resultado en las urnas, piden gremios

Cumplimiento de las leyes y sus sanciones es lo que buscan productores e industriales. Para ellos, la consulta no es todo

La permanencia y la constante movilización de los militares en los cantones del país para garantizar la seguridad es lo que desea la mayoría de los ecuatorianos. Esta premisa también es acogida por los representantes de los productores e industriales que conversaron con EXPRESO en torno a la postura que tienen sus gremios frente a la consulta popular y referéndum 2024.

Sin embargo, aunque la consulta establezca nuevas normativas, Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, cree que también el Estado debería garantizar que estas y que las que hoy por hoy existen se cumplan. Así como las sanciones que estas establecen por su incumplimiento.

Además, junto con lo que propone el Ejecutivo en las preguntas que serán calificadas por la ciudadanía, el 21 de abril, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, sostiene que el país debe volverse competitivo para atraer la inversión extranjera.

Sin embargo, ante la coyuntura política, económica y diplomática por la que atraviesa el país, Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, señala que eso no debiera ser mezclado con el espíritu de la consulta.

Franklin Torres / Presidente de la Federación Nacional de productores Bananeros

Esperamos que las leyes sean ejecutadas”

“Todos queremos lo mejor para el país, pero el problema no es la ausencia ni la falta de leyes, creo que hay suficientes, sino que no las hacen cumplir. Lo que más perjudica es que no se dictan las sanciones ni se condena a los que la incumplen; la impunidad ha sido el denominador común de los últimos años.

Estamos de acuerdo con las preguntas de la consulta popular; pero aún estamos por analizar las que son de referéndum, porque hay que revisar los anexos para estar seguros si estamos de acuerdo con lo que se plantea, porque va a requerir hacer enmiendas constitucionales.

Lo que sería importante es que en cada cantón haya cuarteles para que los militares puedan pernoctar. Cuando ellos llegan a un cantón de la provincia de Los Ríos, la delincuencia baja.

En cuanto a la pregunta de trabajo por horas estamos de acuerdo porque muchos de los trabajadores son contratados de cinco a seis horas a la semana y ellos trabajan también en otras haciendas. Pero si se aprueba esa iniciativa, va a permitir que entre varios empleadores paguemos la Seguridad Social y el costo de producción bajará”.

Francisco Jarrín / Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil

Debemos ser atractivos para que inviertan”

“Nosotros vemos como positiva la consulta popular porque las preguntas están enfocadas en recobrar la seguridad, la cual es una prioridad para el Ecuador. Es por esto por lo que creemos que todos debemos sumarnos; la lucha debe de ser de todos los ecuatorianos en contra de la inseguridad, por esto debe verse como una visión de país.

El sector industrial y empresarial creemos que la seguridad es el principal activo que debe tener un país, porque esta permite que haya inversión y a su vez genera empleo, lo que permite el crecimiento económico y así también favorece a que baje los niveles de inseguridad. Todo va en una misma dirección.

Además, nos permitirá salir a la calle con la familia en paz. Pero esta consulta no es lo único que debe hacer el Gobierno, a su vez debe trabajar en hacer más atractivo el país para que venga la inversión extranjera, porque solo así se va a generar empleo. Para esto debe fomentar la competitividad interna. También debe aprobarse el arbitraje internacional, porque nuestros vecinos tienen esa cláusula en sus contratos y eso brinda seguridad jurídica a los inversionistas”.

Richard Salazar / director ejecutivo de Acorbanec

Hay que separar lo político de la consulta”

“Esta consulta es importante para el país por el tema de seguridad; además, se ha demostrado que las Fuerzas Armadas han hecho operativos y controles específicos, contundentes, que han dado resultados. Es por eso por lo que creemos que los militares deben combatir en conjunto con la Policía al narcotráfico, a la delincuencia y al crimen organizado.

Los controles deben ser permanentes en las carreteras. Aunque no se solucionaron los problemas, al menos pudimos realizar casi con normalidad nuestras actividades en el campo.

El presidente está haciendo un buen trabajo en temas de seguridad y a su vez está dando un cierto orden al Estado que nadie se había atrevido a hacerlo, porque ha existido un desorden. El país necesita un cambio radical porque hemos sido víctimas de la delincuencia organizada. La ciudadanía es la que ahora debe decidir qué hacer con su futuro.

Aunque no es correcto que se haya intervenido una embajada; algunos países han dado acogida a personas que tienen sentencia ejecutoriada y ha hecho que exista impunidad. Pero hay que separar los temas políticos”.

