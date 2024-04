El concurso de Wilman Terán fragmentó la Corte Nacional

A inicios de diciembre de 2023, las denuncias sobre irregularidades en el concurso público para renovar la Corte Nacional sumaba más y más críticas, pues había sospechas de que era un proceso arreglado.

Todavía no se había destapado el caso Metástasis y los jueces y conjueces de la Corte celebraron un pleno para pronunciarse sobre el concurso. Fue una sesión en la que se profundizaron las divisiones.

Alrededor de las actuaciones de Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, se ubicaron dos bandos: los que lo defendían y apoyaban el concurso de méritos y los que pedían un exhorto.

En defensa de Terán salieron Enma Tapia, Daniella Camacho, Adrián Rojas y David Jacho. Meses antes habían votado por él para presidir la terna para la Judicatura y, ya como presidente, mantuvieron su respaldo, al tiempo que alegaban que la Corte Nacional no tenía competencia para emitir una resolución que alertara a la ciudadanía sobre las irregularidades.

Jacho, incluso, resaltó la transparencia del proceso y dijo que tras 20 años de experiencia y ocho concursos cursados, este era el más exigente.

“Se cuestiona tanto el examen de confianza y la resolución 101-2003 fue publicada antes y quienes estamos comprometidos, esmerados, en dar una buena participación, leímos esa resolución y vimos los ejes temáticos que iban a ser considerados y nos asesoramos con psicólogos industriales y clínicos para aprender y desarrollar el rol de concursante de forma adecuada”, sostuvo Jacho, antiguo compañero de Terán de la Sala de lo Civil, Niñez y Familia.

Sus palabras causaron un enorme malestar al juez Roberto Guzmán, quien había sido descalificado del concurso por haber sacado 83 puntos en la prueba de confianza.

“Yo le escucho al doctor Jacho que dice que ha leído todas las resoluciones y reglamentos. Yo le pregunto, ¿cuál es el puntaje mínimo para pasar la prueba de confianza y en qué norma de esos reglamentos que ha leído se encuentra prevista? Doctor, le doy un minuto para que nos conteste”, replicó Guzmán.

A lo que Jacho se limitó a decir que no tenía competencia para responder esa pregunta. Sin embargo, sí afirmó que cuestionar el manejo del concurso de Terán era “irse en contra del principio de dignidad humana de quienes están llevando el concurso, de los que forman los comités (de expertos) y de los que estamos participando”. Y agregó: “No conozco los atropellos, las nulidades, las irregularidades, las circunstancias... Si no nos preparamos adecuadamente para las pruebas, eso no es imputable al ente que lleva adelante (la evaluación)”.

Las irregularidades en el concurso motivaron que el miércoles 24 de abril la Fiscalía ejecute cuatro allanamientos. Para llegar a este operativo, el actual presidente de la Judicatura, Álvaro Román, denunció que el sistema informático y el banco de preguntas habían sido manipulados. Alex Palacios, exasesor de Terán, reveló que el concurso estaba arreglado, que el comité de expertos había sido escogido a conveniencia y que su jefe y los vocales Maribel Barrero y Xavier Muñoz ya tenían sus participantes ganadores. Terán tenía tres vacantes.

Pero antes de conocerse estos testimonios, en la sesión plenaria de diciembre de 2023, en la Corte, otra autoridad que defendió el concurso fue Adrián Rojas, quien también participaba en ese proceso.

“Se dice que no son expertos los que tomaron las pruebas o elaboraron el banco de preguntas. ¿Acaso debe girar el mundo alrededor de los mismos expresos de siempre (...) Invito a todos a que defendamos la Función Judicial y evitemos algún tipo de intromisión con exhortos que nada tienen que ver”.

¿Han cambiado de opinión a la luz de los últimos acontecimientos? Rojas se excusó de pronunciarse, pues dijo que estaba ocupado con la agenda de su despacho. Jacho, en cambio, no respondió al ser contactado.

Acto. Tras Metástasis, el concurso fue suspendido y luego se echó abajo. Actualmente ya está en marcha otro proceso para definir jueces temporales y titulares.

Metástasis. El 13 de diciembre, dos días después de la sesión en la Corte, Wilman Terán fue arrestado.

Una Corte que guardó silencio

n Iván Saquicela, entonces presidente de la Corte, fue uno de los más críticos del concurso. “No nos podemos callar ante el país. Lamentablemente las actuaciones del doctor Terán en el concurso han sido cuestionadas y hacen daño a la Función Judicial y su legitimidad. ¿Nos vamos a callar solo porque no tenemos competencia?”. Pero no recibió apoyo.

