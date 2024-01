El concurso para jueces de la Corte deberá empezar de cero

Aspirantes. A pesar de los cuestionamientos, la Judicatura, presidida por Wilman Terán, tomó nueva prueba del polígrafo que no estaba contemplada.

Borrón y cuenta nueva. El concurso para elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia que impulsaba el expresidente de la Judicatura Wilman Terán (preso por el caso Metástasis) empezará de cero.

“Una vez que se ha declarado la nulidad total e insubsanable del concurso ahora viene un borra y va de nuevo”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña.

Eso significa que en el Consejo de la Judicatura tendrán que hacer un reglamento y determinar tiempos para cada fase del proceso de selección de jueces de la Corte.

La tarde del jueves, por decisión unánime de los vocales de la Judicatura: Álvaro Román, presidente temporal, y Fausto Murillo y Yolanda Yupangui, se declaró la nulidad del proceso. Lea también: "La Corte Nacional de Justicia allana el camino para elegir a su presidente"

La decisión se fundamentó en un informe que identificó varias anomalías en las distintas fases del concurso. Según el informe, esas irregularidades contravinieron los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad que rigen el proceso. Además de advertir irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas o penales.

El concurso podría iniciar a finales de febrero. El pleno pidió que dentro del término de 20 días, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo deberá presentar a la Dirección General, los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional.

En la nueva convocatoria también se incluiría el llamado para el reemplazo de los cuatro jueces cuyos períodos acaban en febrero. Durante la gestión de Terán se les prorrogó en funciones hasta 2030. Sin embargo, la semana pasada la Judicatura dejó sin efecto esa resolución. El jueves les llegó a los jueces las acciones de personal que anuncia el término de sus funciones.

Eso significa que, desde el próximo mes, el pleno de la Corte se quedará con 11 jueces.

¿Cómo se solventará el problema? El presidente de la Corte, Iván Saquicela, señala que eso debe saber la Judicatura. Mientras que el vocal Fausto Murillo manifiesta que en el organismo se analizan los escenarios, pero no dijo cuáles eran.

En la Corte hay varias teorías. Una considera que se debería convocar el concurso para llenar 10 vacantes. Y, sobre los cuatro jueces que acaban el período, deberían prorrogarse en funciones hasta que termine el concurso y sean reemplazadas las vacantes o puedan participar y quedarse nuevamente. Esa es la opinión del juez de la sala Penal Walter Macías.

Otros opinan que los judiciales que dejan los cargos deberían ser reemplazados por conjueces. Pero es el Consejo de la Judicatura el que tiene que nombrar conjueces temporales de forma urgente hasta que termine el proceso de selección. También se ha mencionado que la Corte se puede paralizar por falta de conjueces.

Es que son ellos el primer filtro en los juicios que llegan a la Corte porque califican la admisibilidad de los recursos de casación no penales. Y en todas las materias reemplazan a los jueces en casos de excusa o recusación, o cuando tienen licencia por enfermedad, vacaciones, calamidad doméstica, capacitación, etc. Para ellos es para quienes no hay reemplazo.

