La Corte Nacional de Justicia allana el camino para elegir a su presidente

Alrededor de dos horas le tomó al pleno de la Corte Nacional de Justicia resolver cuándo se hará la elección de su nuevo presidente. Los jueces se reunieron en una sesión extraordinaria este jueves 18 de enero de 2024.

Según lo resuelto por el pleno, entre el 26 de enero y el 3 de febrero, se deberá convocar a los jueces para elegir al reemplazo de Iván Saquicela. El actual presidente de la Corte se comprometió a alistar la convocatoria.

Fue la decisión más salomónica que adoptaron los miembros del pleno tras una larga discusión en la que analizaron pros y contras de varias iniciativas. Primero, el riesgo de elegir presidente después del 5 de febrero cuando cesan en funciones cuatro jueces y la Corte se quedaría solo con 11 titulares. Lea además: "El Consejo de la Judicatura define este jueves el futuro del concurso de jueces"

Según la ley, para la elección del nuevo presidente se requieren 12 votos, por lo que había el riesgo de que la Corte se quede en acefalía. Se habló de que los jueces que terminan sus períodos podrían permanecer en los cargos hasta ser legalmente reemplazados y podrían intervenir en la elección. Se discutió de prórrogas, de consultas al Consejo de la Judicatura, a la Procuraduría, entre otras cosas.

Fue el juez Milton Velásquez quien elevó a moción que el 26 de enero empieza el período correspondiente del presidente. Eso significa que en adelante se podrá convocar a la elección de titular del organismo dentro de 15 días a partir del 26 de enero.

Se tomó como antecedentes, elecciones de presidentes anteriores que se habían efectuado desde 2012 entre el 26 y 27 de enero. La resolución contó con el apoyo de 15 jueces. Cuatro estuvieron en desacuerdo.

Tenemos todos los insumos para tomar una decisión sobre la fecha tentativa.

Walter Macías, juez de la sala Penal de la Corte

Es decir, que en adelante se podrá convocar a la elección de presidente en esas fechas. En esta ocasión, para que no se produzca la acefalía en la Presidencia de la Corte se acordó que pueden votar los cuatro jueces que van a dejar sus cargos. Eso siempre y cuando la elección se realice antes de 3 de febrero de este año.

Casi todos los jueces se mostraron de acuerdo que, aunque no es lo ideal, no hay otra alternativa. Algunos jueces tomaron la resolución como adelanto de las elecciones. Sin embargo, se dejó claro que al establecer que el período empieza el 26 de enero, no hay adelanto de elecciones, sino una regla clara en adelante.

Con la resolución seguirán los acercamientos para conseguir los 12 votos necesarios para alcanzar el cargo. Se conoce que existen al menos tres interesados.

Ellos son: Daniella Camacho, de la sala penal, quien ha expresado su interés en presidir el organismo. También se ha mencionado el nombre del juez José Suing, de la sala de lo Contencioso. Y por la reelección iría Saquicela, quien se mostró complacido porque el tema se resolvió.

El detalle

Salida. El 5 de febrero concluirán sus períodos cuatro jueces de la Corte. La Judicatura revocó la prórroga en funciones que decidió el expresidente Wilman Terán.

