Concurso Fiscalía: funciones del Estado deben completar información de sus delegados

Varios de sus delegados no superaron la etapa de admisibilidad desarrollada por el Consejo de Participación (CPCCS)

El Pleno del CPCCS también realiza las audiencias públicas de la renovación del Consejo de la Judicatura.

Varios delegados del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no superaron la etapa de revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la selección y designación del nuevo fiscal general del Estado.

De acuerdo con el informe de admisibilidad conocido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) este 17 de septiembre de 2025, solo los delegados (principales y suplentes) de la función Electoral y de Transparencia y Control Social superaron la etapa de revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades.

Se trata de Maribel del Rocío Baldeón Andrade (Electoral), Tayron Michael Valarezo Eras (Electoral), Pamela Teresa Garay Mateo (Transparencia), Carlos Andrés Guerrero Arizaga (Transparencia) y Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto (Legislativo).

Los delegados no admitidos por el CPCCS para el concurso de fiscal general

Por otro lado, el informe de admisibilidad elaborado por la comisión técnica del concurso para fiscal general señala que otros cinco delegados del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no pasaron la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades.

Los delegados que no pasaron la etapa de admisibilidad son:

Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés (Judicial)

Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (Judicial)

David Eduardo Flores Brandt (Judicial)

María Belén Toca Mena (Ejecutivo)

Daniel Caicedo de los Ríos (Ejecutivo)

De acuerdo con el informe, estos postulantes no pasaron la etapa de admisibilidad por no haber presentado documentación como el certificado de responsabilidades y/o cauciones, certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular en los cinco años posteriores, certificación de apolitismo, entre otra documentación

🗞️El CPCCS solicita a 3 funciones del Estado que completen la información o envíen nuevos delegados para la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General.



Funciones del Estado tiene cinco días para completar información

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) resolvió aprobar el informe de admisibilidad con los delegados que pasaron la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Sin embargo, dispuso que las funciones del Estado reemplacen o envíen la documentación completa de los delegados que no pasaron la revisión.

El Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán cinco días para reemplazar a sus delegados o enviar la información restante de los enviados para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

