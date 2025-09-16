Expreso
PLENO CPCCS
El Pleno del CPCCS recibirá a los postulantes en audiencia pública.ARCHIVO: CPCCS

Renovación de Judicatura: Este es el calendario de audiencias públicas de postulantes

La renovación del Pleno del Consejo de la Judicatura entra en su etapa final con las audiencias públicas de los postulantes

La renovación del Pleno del Consejo de la Judicatura entra en su etapa decisiva con las audiencias públicas de los postulantes de las diferentes entidades del Estado para que expongan sus planes de trabajo ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Pese a las demoras por la falta y el desarme de ternas, nueve meses después de iniciado el proceso (arrancó en diciembre de 2024 con el pedido de las ternas), el CPCCS convocó a sesión del Pleno para escuchar los planes de trabajo de los postulantes presentados por las cinco entidades del Estado que nominan a los vocales.

De acuerdo con la convocatoria del Pleno del CPCCS, la jornada de audiencias públicas del proceso para la renovación del Consejo de la Judicatura iniciará este miércoles 17 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el jueves 18 de septiembre de 2025

Las audiencias públicas del 17 de septiembre de 2025

En la primera jornada del 17 de septiembre de 2025, está previsto que desde las 9:00 el CPCCS escuche los planes de trabajo de los postulantes de las ternas de la Corte Nacional de Justicia (que nomina al presidente de la Judicatura), Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.

Las audiencias previstas son las siguientes:

Corte Nacional de Justicia (9:00 a 12:30):

  • Juan Carlos Benalcázar Guerrón
  • Alexandra Jacqueline Villacís Parada
  • Mario Fabricio Godoy Naranjo

Fiscalía General del Estado (13:00 a 17:00):

  • Magaly Camila Ruiz Cajas
  • Nicolás Burneo Arias
  • Estuardo Salvador Salvador

Defensoría Pública (17:30 a 21:00):

  • Fausto Iván Andrade Vera
  • Wendy Carolina Moncayo Salgado
  • Alfredo Juvenal Cuadros Añazco
Mario Godoy, presidente de la Judicatura, e Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, son los dos postulantes para renovar el CJ. Generan desconfianza por haber favorecido a Daniel Noboa.
Mario Godoy, presidente de la Judicatura, integra la terna de la Corte Nacional de Justicia.Foto: Flickr Consejo de la Judicatura

Las audiencias públicas del 18 de septiembre de 2025

En la jornada del 18 de septiembre de 2025, por otra parte, está previsto que desde las 9:00 el CPCCS escuche los planes de trabajo de los postulantes de las ternas de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional.

Las audiencias previstas son las siguientes:

Presidencia de la República (9:00 a 12:30):

  • Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa
  • Damián Alberto Larco Guamán
  • María Gabriela Vinueza Villacrés

Asamblea Nacional (13:30 a 17:00):

  • Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo
  • Laura Vanessa Flores Arias
  • Carlos Omar Espinoza Torres

