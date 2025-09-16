Renovación de Judicatura: Este es el calendario de audiencias públicas de postulantes

La renovación del Pleno del Consejo de la Judicatura entra en su etapa final con las audiencias públicas de los postulantes

El Pleno del CPCCS recibirá a los postulantes en audiencia pública.

La renovación del Pleno del Consejo de la Judicatura entra en su etapa decisiva con las audiencias públicas de los postulantes de las diferentes entidades del Estado para que expongan sus planes de trabajo ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Pese a las demoras por la falta y el desarme de ternas, nueve meses después de iniciado el proceso (arrancó en diciembre de 2024 con el pedido de las ternas), el CPCCS convocó a sesión del Pleno para escuchar los planes de trabajo de los postulantes presentados por las cinco entidades del Estado que nominan a los vocales.

De acuerdo con la convocatoria del Pleno del CPCCS, la jornada de audiencias públicas del proceso para la renovación del Consejo de la Judicatura iniciará este miércoles 17 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el jueves 18 de septiembre de 2025.

La jueza de la Unidad de Familia de Quito rechazó la acción de protección del abogado Washington Andrade en contra del CPCCS por inadmitir sus impugnaciones contra postulantes al proceso de renovación del Consejo de la Judicatura.



Lee más: https://t.co/GspYB2TVu1 — Diario Expreso (@Expresoec) September 5, 2025

Las audiencias públicas del 17 de septiembre de 2025

En la primera jornada del 17 de septiembre de 2025, está previsto que desde las 9:00 el CPCCS escuche los planes de trabajo de los postulantes de las ternas de la Corte Nacional de Justicia (que nomina al presidente de la Judicatura), Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.

Las audiencias previstas son las siguientes:

Corte Nacional de Justicia (9:00 a 12:30):

Juan Carlos Benalcázar Guerrón

Alexandra Jacqueline Villacís Parada

Mario Fabricio Godoy Naranjo

Fiscalía General del Estado (13:00 a 17:00):

Magaly Camila Ruiz Cajas

Nicolás Burneo Arias

Estuardo Salvador Salvador

Defensoría Pública (17:30 a 21:00):

Fausto Iván Andrade Vera

Wendy Carolina Moncayo Salgado

Alfredo Juvenal Cuadros Añazco

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, integra la terna de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Flickr Consejo de la Judicatura

Las audiencias públicas del 18 de septiembre de 2025

En la jornada del 18 de septiembre de 2025, por otra parte, está previsto que desde las 9:00 el CPCCS escuche los planes de trabajo de los postulantes de las ternas de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional.

RELACIONADAS El Consejo de Participación habilita hasta a los peores

Las audiencias previstas son las siguientes:

Presidencia de la República (9:00 a 12:30):

Ivonne Elizabeth Nuñez Figueroa

Damián Alberto Larco Guamán

María Gabriela Vinueza Villacrés

Asamblea Nacional (13:30 a 17:00):

Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo

Laura Vanessa Flores Arias

Carlos Omar Espinoza Torres

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!