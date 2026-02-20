¿Cómo frenar las vacunas? Noboa revela su plan contra las extorsiones

El Ejecutivo presenta un plan tecnológico que incluye monitoreo a comercios y control vehicular para combatir la inseguridad

El presidente Daniel Noboa expone su plan contra las extorsiones y el fenómeno de las ‘vacunas’ en Ecuador.

En una entrevista concedida a Radio City este viernes 20 de febrero de 2026, el presidente Daniel Noboa presentó la hoja de ruta técnica con la que el Gobierno busca neutralizar las extorsiones en el país. El mandatario subrayó que el plan es multidimensional y pone un énfasis especial en la protección de los sectores económicos más vulnerables a las denominadas "vacunas".

“Tendremos un sistema con código QR destinado a mantener un control constante de pequeños empresarios, emprendedores y locales, que son los más afectados por este delito”, explicó Noboa, señalando que esta herramienta permitirá una interconexión directa con la fuerza pública.

La "tercera placa" y el control satelital de la movilidad

El Ejecutivo ha planteado una reestructuración del control vehicular como uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad. Según la postura oficial, las actuales vulnerabilidades en las agencias de tránsito municipales han permitido que grupos delictivos operen con mayor libertad en las vías. Para contrarrestar esta situación, se gestiona la implementación de una "tercera placa" mediante la colaboración con proveedores internacionales especializados.

Noboa describió esta medida como un "tatuaje vehicular" que impide la falsificación de matrículas y permite el rastreo satelital. "Es un factor clave para el verdadero control; en todas las economías desarrolladas existe. Estará interconectado para evitar que el desplazamiento de los GDO quede a discreción de personas que puedan prestarse para la corrupción", afirmó.

Esta estrategia se complementará con una modernización integral del sistema ECU-911, orientada a reducir los márgenes de error humano y complicidad.

Gestión de capturas y la respuesta del sistema penal

En el ámbito operativo, el presidente destacó la gestión de los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Noboa aseguró que las fuerzas del orden han logrado capturar al 85 % de los cabecillas de los grupos criminales declarados como objetivos militares.

No obstante, el mandatario fue crítico con la efectividad del sistema judicial. Según Noboa, aunque las estadísticas oficiales registran cerca de 150.000 detenciones, apenas 10.000 personas han sido procesadas formalmente. Ante esta brecha, Noboa insistió en la urgencia de una reestructuración profunda en la Función Judicial para evitar que el esfuerzo operativo de la Policía y las Fuerzas Armadas se diluya en la impunidad.

