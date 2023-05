La ‘batalla’ será voto a voto. El 14 de mayo, la Asamblea Nacional no solo elegirá al presidente y los vicepresidentes que la dirigirán los próximos dos años. También se pueden reformar parcial o totalmente las comisiones permanentes y a eso es lo que se apunta.

Más cuando en el Legislativo ya se habla de una nueva mayoría que tendría sobre los 70 votos, suficientes para poner autoridades en la mesa directiva y copar las comisiones y el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Además de la de Fiscalización hay otras comisiones que resultan apetecidas en la Asamblea. Una de ellas es la de Justicia y Estructura del Estado que al inicio del período legislativo quedó en manos de la Izquierda Democrática (ID) con Alejandro Jaramillo como presidente.

Dos años después ese bloque está fraccionado y las críticas provienen de quienes fueron coidearios. Wilma Andrade recordó que en el anterior período legislativo la mayoría de leyes tratadas en el pleno venían de esa mesa, por lo que tenía su prestigio.

“Ahora el trabajo ha sido mínimo, porque apenas hay una ley archivada, dos reformas pequeñas y el seguimiento a la Ley de Lucha contra la Violencia de Género”, señaló por lo que estaría en la lista de cambios totales, dependiendo de qué facción tenga la mayoría.

Jaramillo es cauto y prefiere no hablar de continuar en Justicia. Le dijo a EXPRESO que seguirá trabajando en los proyectos en lista hasta el último momento y espera que sea el bloque nuevamente unido, desde el 14 de mayo, el que decida a qué comisiones darán prioridad.

Mireya Pazmiño llegó a la presidencia de Régimen Económico rompiendo el acuerdo entre Pachakutik y el oficialismo y con el apoyo de correístas y socialcristianos. @AsambleaEcuador

Régimen Económico también está en la mira porque, entre otros temas, suele tener el tratamiento de, por ejemplo, el Presupuesto del Estado enviado por el Ejecutivo. Actualmente esa comisión está en manos de Mireya Pazmiño que es parte de la oposición y suma cuestionamientos por su postura favorable al contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, aunque en el juicio político al presidente Guillermo Lasso el reclamo es precisamente por esa relación contractual.

Todo indica que ni sus aliados del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), de mantener una mayoría, y menos sus detractores que podrían formar la nueva coalición apoyarán su permanencia en ese espacio.

En esta segunda parte del período legislativo tener predominio en la Comisión del Derecho al Trabajo será importante por el tratamiento de las propuestas de reformas laborales que ya se tratan y la que está pendiente de enviar desde el Gobierno. Si bien está presidida por la oficialista Rina Campain, la alianza correísmo y socialcristianismo, junto a un independiente, tienen mayoría en esa mesa legislativa.

Juan Fernando Flores, jefe de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), aseguró que esta nueva facción parlamentaria ya está dialogando en función de que las quince comisiones queden a cargo de nuevas personas que cumplan la agenda legislativa “y no sigamos teniendo comisiones que después de dos años no han dado un sola respuesta”, señaló.

El oficialismo ha sido particularmente crítico con la Comisión de Educación, liderada por Manuel Medina, de Pachakutik, que prácticamente ‘desbarató’ el proyecto de Reformas a la Ley de Educación Superior enviado por el presidente Guillermo Lasso y planteó una nueva propuesta que fue archivada con los votos de Unión por la Esperanza (UNES) y el BAN.

¿La razón? Se habrían dejado de lado las propuestas que llegaron de las otras bancadas y dieron prioridad únicamente a los aportes enviados por los legisladores de Pachakutik y gremios afines a esta organización política.

“El trabajo de esta comisión no ha sido efectivo al igual que ocurre en otras como la de la Niñez (dirigida por Pierina Correa), que después de dos años no tienen un informe que podamos debatir y resolver sobre el Código de la Niñez. Otras sí han trabajado y eso debe ser considerado en la toma de decisiones del próximo 14 de mayo sobre quiénes deben presidir no solo la Asamblea, sino en manos de quiénes están esas comisiones”, señaló Flores.

Andrade cree que la Comisión de Desarrollo Económico, de la que es parte, también estará en el radar de los asambleístas. Por esta mesa pasó el análisis de la polémica Reforma Tributaria, implícitamente apoyada por el correísmo y, posteriormente, la propuesta de derogatoria de esta normativa.

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, le dijo a este Diario que difícilmente la actual mayoría que opera en la Asamblea, y de la que es parte, se romperá independientemente de lo que suceda con la votación en el juicio político al presidente Lasso. Con ese panorama, considera que mantendrán los 70 votos necesarios para predominar en todos los espacios de la Función Legislativa.