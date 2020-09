Comisión Anticorrupción no realizará contraloría social a concurso de jueces

Germán Rodas, coordinador general de la CNA, aseguró que no hay marcha atrás de la Comisión.

La Contraloría Social que fue creada por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) en relación al concurso público de oposición y méritos para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó su retiro de esa tarea.

Mediante rueda de prensa virtual, Germán Rodas Chávez, coordinador general de la CNA, anunció esta mañana la decisión que tomaron ante la falta de información más detallada que habían requerido al Consejo de la Judicatura (CJ), para analizar las carpetas de los postulantes. El proceso busca llenar 16 vacantes: 7 correspondientes a jueces, cuyo período termina en 2021; y 9, a quienes fueron removidos a finales de 2019 tras una evaluación de la Judicatura.

Veeduría social analiza retirarse por falta de información de concurso de jueces Leer más

El martes 15 de septiembre de 2020, Ricardo Ramírez, coordinador de la CNA-núcleo Guayas, adelantó a EXPRESO que analizaban esa separación ante la falta de información que fue requerida al CJ, dentro del convenio de cooperación interinstitucional entre la CNA con la Judicatura, en relación al evento.

Allí se ha colgado algún dato en la página web, pero esa no es una información sino que termina siendo un pantallazo, ¿cómo se llegó al pantallazo? es la pregunta (...) Germán Rodas Chávez, coordinador general de la CNA

Según Rodas, el pasado 3 de septiembre recibieron una comunicación de la Judicatura, mediante la cual les indicaban “que parte de la información que requeríamos es personalísima y confidencial, por lo tanto no estará sujeta al principio de publicidad (...)”. Pero ese mismo día, hubo una reunión de la CNA núcleo Guayas con miembros de Judicatura por vía telemática, mediante la cual los veedores trasladaron la preocupación que existía.

“Parecía que las cosas se habían subsanado, no ha sido así”, dijo Rodas. Y, más allá de la información que les llegó “a última hora”, tanto la Comisión por pedido de varios de los miembros de la Contraloría Social expresaron su desanimo y desacuerdo en la falta de información apropiada. Llegaron a la conclusión de que no podían seguir en esa tarea de contraloría social al concurso porque no existían los datos fundamentales que había recabado la Comisión.

“Esta es una decisión tomada colectivamente, unánimemente por los miembros de la comisión nacional por los núcleos y sobretodo por las personas que estaban encargadas de la actividad de la contraloría”, reconocidos juristas del país, resaltó el coordinador nacional de la CNA.

Zobeida Aragundi, de la CNA-núcleo Guayas, reiteró que buscaban conocer más sobre la trayectoria y antecedentes de los aspirantes. captura de video

El concurso para elegir jueces de la Corte Nacional tiene 129 interesados Leer más

Durante una entrevista, Pedro Crespo, director nacional de la Judicatura, manifestó que entregaron a la veeduría ciudadana los expedientes personales digitales, de los 100 postulantes que superaron la etapa de postulación y entran en la fase de méritos. “El Reglamento y los documentos habilitantes del concurso CNJ-2020 se encuentran en la página web de la institución, la información que allí consta, se va alimentando conforme avanzan las etapas” del evento.

El funcionario resaltó la creación de un Comité de Expertos, constituido por “un grupo de profesionales de alto nivel que han sido designados por prestigiosas universidades del país y que reúnen los requisitos mínimos exigidos para los jueces de la Corte Nacional de Justicia”. Además, que la Judicatura impulsa el proceso en cumplimiento de la Constitución de la República y la normativa vigente. “Esta es una evaluación integral con parámetros de legitimidad y transparencia”, aseguró.

Rodas indicó que la información que se colgó en la página de la Judicatura fue parcial, luego de que entregaran -en horas de la mañana- la carta en la cual señalaban su separación de esa actividad de contraloría social.

Zodeida Aragundi, de la CNA-núcleo Guayas, reiteró que el nivel de control social que se impuso el grupo de jurista que habían invitado “es demasiado alto, por eso el requerimiento de revisar las carpetas de los postulantes, no solo las que pasaron a la segunda fase sino todas aquellas que se inscribieron para el concurso”. La CNA buscaba saber de la trayectoria, antecedentes y toda la hoja de vida de los postulantes, para confrontarla también con la investigación que ellos han realizado.