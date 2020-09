Veeduría social analiza retirarse por falta de información de concurso de jueces

La Contraloría Social que fue creada por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) para el concurso público de oposición y méritos para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estaría a un paso de retirarse.

Este martes 15 de septiembre, Ricardo Ramírez, coordinador de la CNA -núcleo Guayas-, reveló a EXPRESO la falta de información que habría existido para poder revisar pormenorizadamente las carpetas de los aspirantes al concurso. Eso, a pesar del convenio de cooperación interinstitucional entre la CNA con el Consejo de la Judicatura (CJ), en relación a ese evento.

“(...) le planteamos (al CJ) entre otras cosas, a nuestro modo de ver, que no había el suficiente informe al público para que conozca todas las fases de este proceso (...)”, dijo Ramírez al añadir que habían pedido información del porqué unas carpetas fueron calificadas y otras no. La Contraloría Social, conformada por reconocidos juristas, buscaba saber más allá del conocimiento y experiencia de los participantes. “Para concepto nuestro, desde la época de Correa, se hace una especie de apología a la llamada meritocracia (...), indudablemente eso es importante, pero no es todo, queríamos saber la historia de vida humana, la parte ética de las personas que participan (...) y eso debería tener mayor valor que esos méritos, porque ya hemos visto mucha gente adornada de medallas y diplomas que no son precisamente idóneas para ejercer esas funciones”. Según Ramírez, conocían de dos concursantes que tenían un juicio por alimentos y otro por violencia intrafamiliar. Para este miércoles, la Comisión tiene previsto anunciar la decisión que tomaron al respecto.

UN COMITÉ DE EXPERTOS PARA VERIFICAR

Siete profesionales del Derecho fueron posesionados el pasado lunes, como parte del Comité de Expertos que se encargará de la verificación de la fase de méritos del concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, indicó que los profesionales fueron seleccionados bajo un proceso riguroso de revisión de 93 hojas de vida; y que el concurso se cumple en estricto apego al marco constitucional, legal y reglamentario.

El vocal Juan José Morillo señaló que el Comité de Expertos constituye un grupo de profesionales de alto nivel que han sido designados por prestigiosas universidades del país y que reúnen los requisitos mínimos exigidos para los jueces de la CNJ.

También ratificó el apoyo del CJ en cuanto a información, recursos humanos y tecnológicos, que requiera el Comité para cumplir su trabajo.

Pedro Crespo, director general del CJ, indicó que la Judicatura impulsa este proceso en cumplimiento de la Constitución de la República y la normativa vigente, así como en atención al clamor ciudadano que imploraba por un cambio en la justicia.