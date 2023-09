No cometer errores y cuidar las formas, clave en segunda vuelta

Una campaña lineal y sin sorpresas. Una contienda política, normalmente, se caracteriza por captar adeptos empujados por una estrategia comunicacional y de territorio. La idea primordial es cubrir los sectores más vulnerables y visitar provincias, prometiéndoles soluciones a sus problemas.

El detalle preocupa y alerta cuando esa ‘producción’ sí le funciona al contrincante. “En la segunda vuelta empiezas a ver qué segmento te dio el apoyo y cuál no, para ir a captar ese mercado y eso, por lo menos, lo hemos visto en Luisa González”, explicó Jorge León, analista político.

Al menos en la primera parte de la campaña se vislumbró un cambio digital y personal de la candidata. “Es decir, yo sé que tengo mi techo como marca política y que ese techo automáticamente me coloca en segunda vuelta y por eso la vimos a Luisa González muy relajada y repitiendo el ‘ya lo hicimos’”.

Algo más característico, según el consultor político Oswaldo Moreno, es el tinte aburrido con el que transcurre el balotaje. “Yo lo siento monotemático de parte de los candidatos. No veo ningún tipo de iniciativa de parte de ambas candidaturas”, agregó.

El candidato Daniel Noboa en un recorrido en Daule se mostró enérgico en sus propuestas. Twitter de Daniel Noboa

Es mínima la diferencia entre el apoyo que reciben Noboa y González (lo que se refleja en las encuestas), por lo que “a estas alturas no se puede determinar a ningún ganador”, planteó León. Asimismo, al experto le sorprende que en los análisis se vea que los indecisos siguen sin tomar una decisión, por falta de un ‘cómo’ en las propuestas.

Los cambios no solo son de fondo, sino también de forma. Por ejemplo, Luisa González giró su discurso y apariencia. Ahora luce más humana y jovial. Antes se la veía con el cabello suelto, en su línea gráfica predominaban los colores fuertes y en sus alocuciones se escuchaba el recuerdo del “ya lo hicimos”.

La particular situación del país hace que los electores estén preocupados por su integridad, por la economía, y ambos candidatos todavía no lo han hecho un tema central.

Oswaldo Moreno, analista político

“Luisa comprendió que tenía que tomar un cambio. Ahora en las entrevistas luce el cabello recogido, ese lenguaje verbal que en una mujer representa que es trabajadora y más si el cargo lo amerita”, analizó León.

CAMBIOS La postura de Noboa, ahora, muestra fortaleza y liderazgo. González implementó el chaleco antibalas, transformó línea gráfica y se muestra jovial.



“Una inclinación que no disminuye las necesidades de los ecuatorianos. La particular situación del país hace que los electores estén preocupados por su integridad, por la economía, y ambos candidatos todavía no lo han hecho un tema central”, advirtió Moreno.

Ambos expertos creen que los traspiés de sus compañeros “no afectan tanto para que el electorado cambie de decisión. Ellos votan por el candidato presidencial”.

A un mes de que se celebren los comicios de la segunda vuelta, no hay un favorito definido por completo. O por lo menos es la apreciación de los expertos, quienes no garantizan que Noboa, al estar primero, pueda sostener esa votación hasta el final.

No se ha polarizado la elección y eso preocupa. Noboa muestra fortaleza para atrapar al votante mayor y Luisa González comprendió que le falta convencer a los jóvenes

Jorge León, estratega político

“No se han polarizado las elecciones, no hay aún alguien que domine totalmente. Están evitando cometer errores y cuidar las formas. Hasta los indecisos siguen complicados y eso preocupa. En este balotaje nos interesa ver más propuestas que trabajar más en imagen”, opinó León.

