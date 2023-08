Calientan motores. Aunque aún no empieza la campaña de la segunda vuelta presidencial, los candidatos finalistas ya tienen sus primeros roces en su búsqueda de tomar ventaja para las votaciones del balotaje previstas para el 15 de octubre.

Pese a que en esta nueva etapa la candidata del correísmo, Luisa González, no ha hecho mención directa de su contrincante, el presidenciable Daniel Noboa, el máximo líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, sí.

Luisa González y Andrés Arauz, el binomio del movimiento Revolución Ciudadana. EFE/ Jose Jacome

En entrevista con Radio Pichincha, el expresidente sentenciado a ocho años de prisión por el caso Sobornos dijo que al inicio del proceso electoral Noboa intentó conversar con él para, según contó, buscar ser el candidato presidencial de la tendencia correísta.

“Me buscó unas tres veces para hablar, nunca se dio la oportunidad. No lo conozco. Incluso quiso correr (a la presidencia con nosotros), pero eso era inaceptable, él había apoyado a Lasso, es banquero”, contó el expresidente y señaló que los intentos de contactarse fue a través de terceras personas que, por ahora, se reservaría sus nombres.

Además, analizó que el segundo puesto de Noboa se debió a “un voto por descarte” porque él no estaba con ni en contra del expresidente Correa. “Atrajo el voto de muchos indecisos o el voto blando de otros candidatos”, señaló el exmandatario.

Por su lado, en su visita a Machala, el presidenciable de la alianza ADN, Daniel Noboa, señaló que “(el correísmo) está aterrado” y que “no saben de qué manera parar esta ola, tratar de convencerlos a ustedes de que voten por ellos”.

También afiló su discurso y dijo que “(el correísmo) va a recibir la peor paliza de la historia en segunda vuelta que jamás han tenido”. Asimismo, destacó que “el hecho de que yo sea pacífico no significa que soy ahuevado” y que su personalidad serena no implica que no tenga determinación.

Para el 1 de octubre está previsto el debate electoral entre Luisa González y Daniel Noboa. ARCHIVO CNE

Según el Consejo Nacional Electoral, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, lideró la primera vuelta electoral con el 33.61% de la votación; mientras que el candidato de la alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, obtuvo el 23.47% de la votación.

El calendario electoral prevé el inicio de la campaña electoral de la segunda vuelta para el 24 de septiembres, mientras que la jornada del balotaje está prevista para el 15 de octubre. Las nuevas autoridades serán posesionadas en noviembre.

