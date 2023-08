Aunque no hay que llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán, sí es importante detenernos y analizar sobre qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo, qué faltó, qué estuvo demás en nuestras actividades; no solo con el propósito de hallar una excusa o la respuesta del porqué llegamos a un determinado punto, tampoco para azotarnos, pero sí para plantearnos una hipótesis, crear ciencia, en fin, para crecer. Al fin y al cabo, somos humanos.

EXPRESO insistió en conversar con los jefes de campaña de los ocho candidatos, pero solo logró hacerlo con la mitad.

Bolívar Armijos manejó su propia campaña porque, según dice, le cobraran precios exorbitantes. ARCHIVO

Cuando este Diario intentó coordinar una entrevista con la persona que estaba al frente del equipo de Xavier Hervas, candidato por el movimiento Renovación Total (RETO), el expresidenciable dijo: “no deseamos participar en ese reportaje”. Sin embargo, Patricia Echeverría, quien se postuló a la Asamblea con esta organización política, nos comentó que quien había ejercido como jefe de campaña había sido el mismo Hervas y su hermana Marilú.

Al inicio, RETO sí contó con un jefe de campaña, Carlos Coronel, pero al poco tiempo tuvieron que prescindir de sus servicios porque “no hiló con lo que quería su cliente; ambos tenían miradas diferentes”, comenta Echeverría. A esto le suma que Hervas se inscribió al último y fue impugnado tres veces, lo que les mermó tiempo para hacer alianzas. Además, creyeron que el impacto que tuvo el candidato en los anteriores comicios iba a repetirse. “A veces, en la política, creemos que la magia se repite dos veces y no necesariamente sucede así”, dice.

Bases La falta de una estructura política de las organizaciones en territorio los debilitó, creen los jefes de campaña. Estos comicios les mostró la importancia de las bases.

No obstante, el que RETO no contara con una estructura militante en territorio también les jugó en contra, agrega la política, ya que esto no les permitió que se sostuviera la campaña. Cuando Echeverría vio que no había una agenda en territorio tuvo que intervenir, comenta. En fin, “no tuvimos una estrategia definida”, sentencia.

En cambio, al expresidenciable Bolívar Armijos no le quedó otra que ser su mismo jefe de campaña, manifiesta; esto porque los consultores nacionales e internacionales que quiso contratar le cobraban entre 100.000 y 300.000 dólares, “eran cifras exorbitantes”, expresa. Es así como decide que él mismo planificaría su norte, en base a su experiencia en ejecución de obras.

Xavier Hervas tuvo ayuda, pero terminó gestionando su propia campaña junto a su hermana. ARCHIVO

A pesar de que no ganó, se siente contento porque logró posicionar su imagen una semana antes de los comicios, a través de la publicidad gratuita que muchos le hicieron tras su participación en el debate.

Hoy, mira atrás y califica como errónea la reacción que tomó tras haber sido interrumpido en el debate; “me ofusqué y me puse un poco molesto”, confiesa. Pero tuvo una mejor actitud ante los memes que le hicieron, “los recibí como un gesto de cariño”, porque con ello “la gente comenzó a conocerme”.

Otro error, señala, fue el no haber aceptado los recursos que le otorgaba el Consejo Nacional Electoral para promocionar su campaña, porque los hubiera usado para pautar en medios.

Para el abogado Antonio López, dirigir la campaña de Fernando Villavicencio, el no transitar el luto tras la pérdida de su también amigo y el tratar de replantear la campaña a Christian Zurita fue un gran reto.

Así también levantar un buró nacional con profesionales con los que pudiera establecer lineamientos de campaña y una estrategia comunicacional. Además, le fue complicado reunir fondos para los gastos de campaña, asegura, por lo que tuvo que pedir favores para que amistades movilizaran al equipo de avanzada, ya sea en movilización privada o en buses.

Sin embargo, el “batallar en una cancha inclinada”, reconstruir una campaña, posicionar la imagen de Zurita en menos de 72 horas, el tratar de que no sean “invisibilizados por el CNE”, tanto en el debate como “al no permitírseles ser publicitados en medios”, fue con lo que tuvo que lidiar, dice; pero una debilidad que tuvieron fue el no contar con una estructura partidista que los sostuviera.

Manuela Picq fue la jefa de campaña de Yaku Pérez, quien se postuló con la alianza Claro que se Puede. La también académica manifiesta que “fue muy difícil”, ya que el tiempo fue muy corto para organizarse, para crear un plan de territorio y de comunicación, como para levantar fondos... “fue una carrera contra el tiempo”.

Pero entre las lecciones que le dejó estos comicios atípicos, indica, es que deben estar listos antes de cualquier proceso y contar con una red de expertos en diferentes temas y que estén disponibles ante cualquier evento. Y las bromas son para otros espacios, no para el debate, subraya.

IMPOSIBLES DE CONTACTAR TRAS LOS RESULTADOS

EXPRESO se comunicó con el equipo del candidato presidencial Daniel Noboa, pero ellos no quisieron hablar con este Diario; Iván Carmigniani fue el jefe de campaña. Lo mismo nos dijeron al contactarnos con el equipo de Jan Topic.

Este Diario intentó comunicarse con él vía mensajería instantánea de WhatsApp e Instagram; sin embargo, integrantes de Centro Democrático y del Partido Social Cristiano (PSC) indicaron que Josué Sánchez fue quien tomó la batuta de la campaña de Topic y uno de sus errores fue que Topic solo se lo viera con el PSC.

En cambio, el equipo de la candidata Luisa González nunca nos contestaron ni las llamadas ni los mensajes, ni la persona a quien Marcela Aguiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, nos indicó; Homero Rendón dirigió la primera fase de la campaña. Ricardo Luque, jefe de campaña de Otto Sonnenholzner, tampoco quiso hablar.

