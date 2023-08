RETO y Amigo, ni la totalidad de sus adherentes votaron por ellos

La data arrojada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) permite ver problemas internos en los sistemas partidistas, puesto que el número de adherentes y afiliados no tienen relación con el número de votos obtenidos en el reciente sufragio.

Elecciones 2023: La familia de Fernando Villavicencio se decanta por Daniel Noboa Leer más

Lea también: Elecciones en Ecuador: La votación telemática pone en una encrucijada al CNE

Candidatos presidenciales como Bolívar Armijos y Xavier Hervas no tuvieron la misma cantidad de votos o superior que el número de afiliados o adherentes de las organizaciones que los auspiciaron. En el caso de Armijos, del movimiento Amigo, los adherentes permanentes registrados por el CNE a octubre del 2022 fueron de 148.470, pero en las votaciones, de manera sorpresiva, el número de electores que optaron por esta candidatura fue de 35.832, lo que representó un 0,36 % del total general. Por otro lado, Xavier Hervas, representante del movimiento RETO, que en el CNE registraba 156.899 adherentes, obtuvo 48.648 votantes, con 0,49 % del voto total.

La lógica dicta que si una organización política registra un determinado número de afiliados o adherentes, al menos debería ser ese universo un caudal fijo de votos, pero se observa que no es así. Este fenómeno es analizado por expertos políticos, que argumentan la carencia de estructuras sólidas de los partidos, y la falta de interés de los ciudadanos por afiliarse a una ideología política.

El politólogo Rafael Silva comparte a EXPRESO sus apreciaciones de estos resultados. “Se evidencia un problema cultural de nuestra gente. Y es que hemos visto partidos políticos que comúnmente cambian de norte, abandonando causas por las que originalmente fueron creados; llegando al punto de prestar o alquilar espacios para que cualquiera se postule en su partido. Existe evidentemente, un transfuguismo político, es decir, los candidatos que van de partido en partido, y viven del camisetazo”, manifiesta.

Partidos. 260 organizaciones políticas participaron en las recientes elecciones seccionales, y la mayoría corresponde a movimientos cantonales.

Silva cree que el CNE no tiene una norma definida para evitar a los “piratas políticos”. “La autoridad electoral no ejerce su poder porque no tiene una norma definida para ese propósito. En consecuencia, se conforman nuevas organizaciones políticas sin tener un fin claro”.

El CNE dispone repetir elecciones en las tres circunscripciones del exterior Leer más

Lea también: Voto telemático: La empresa que dotó el servicio de $ 800 mil sin tener experiencia

Jorge Luis Fernández, experto en temas electorales, también brinda su análisis a este Diario, exponiendo varias razones de este fenómeno aludiendo a la falta de una verdadera representación y apoyo al candidato de un movimiento político. “De los ocho candidatos, solo uno pertenecía y tenía trayectoria en el partido al que representaba. El resto no, habiendo algunos que habían sido candidatos previamente en otras organizaciones políticas. El problema es que en Ecuador no tenemos partidos propiamente dichos, sino maquinarias electorales que se activan durante las elecciones para captar votos y garantizar su supervivencia. Son pocas las organizaciones políticas que podrían llamarse como partidos”, argumenta.

Fernández también comparte “lo peligroso que puede ser que un candidato no posea un partido institucionalizado porque poco se podría predecir su comportamiento a futuro”. “Es fundamental que como ciudadanos podamos demandar no solo candidatos de calidad, sino partidos y movimientos de calidad. Estos nos garantizan que los candidatos respondan a la institucionalidad de un partido -es decir, a sus reglas, normas, procesos y costumbres- y de esta manera sea más eficiente en responder a las demandas de los ecuatorianos”.

Natali Becerra, experta en análisis político y electoral, cree que solo dos partidos fueron los que concordaron en estas elecciones la representatividad del candidato y el partido por eso la ganancia en el número de curules en la Asamblea. “RC5 y Construye 25 fueron los únicos que concordaron un poco en la imagen presidencial y partidista, lo que les permitió que las personas votaran por ellos, porque asocian la imagen con el partido, y el voto se lo dieron a los candidatos a la Asamblea”.

La Corte Constitucional da luz verde a las últimas declaratorias de excepción Leer más

Afiliaciones fraudulentas

Muchas organizaciones han obtenido sus afiliaciones con rúbricas falsas. “El caso de Christian Zurita del Movimiento Construye, que aparecía como afiliado a una organización política cuando nunca había firmado para aquello, es también la realidad de miles de ecuatorianos a quienes se les ha falsificado su firma y siguen sin saberlo”, expresa Rafael Silva.

Si quieres leer más de esta y otras noticias, suscríbete a Diario EXPRESO