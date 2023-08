Seis días han pasado desde que miles de ecuatorianos residentes en el extranjero no pudieron votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, por fallas en el sistema de voto telemático implementado.

La noche del 25 de agosto, el Consejo Nacional Electoral resolvió declarar la nulidad en las elecciones de asambleístas nacionales y del exterior en las tres circunscripciones del extranjero, por lo que se deberán repetir las votaciones.

Migrantes ecuatorianos cuestionaron el sistema de voto telemático. Consulado de Ecuador en Génova

Ese mismo día, la Junta del Exterior, con base en un informe jurídico, declararon la nulidad de las votaciones para todas las dignidades, incluida la consulta popular del Yasuní, en todas las circunscripciones del exterior. Sin embargo, el órgano electoral no consideró que la dignidad de presidente y la consulta deban repetirse porque no cambian los resultados.

A pesar de haberse pronunciado respecto a la repetición de las elecciones, en el caso de la dignidad de asambleístas nacionales, el pleno esperará un informe adicional. Asimismo, no se ha señalado si se continuará con la modalidad telemática o será con papeletas.

#URGENTE

Más abusos contra los ecuatorianos. Los consejeros de mayoría del #CNE continúan sin dar la cara al país. Se coarta mi derecho a expresarme al suspender la transmisión del #PlenoCNE cuando intervine sobre #VotoTelematicoEnElExterior. #EleccionesAnticipadas2023 pic.twitter.com/do4Pv8M6NN — Elena Nájera Moreira (@ElenaNajeraM) August 25, 2023

En principio, el exconsejero electoral Fausto Camacho señala que la Junta del Exterior no tiene la capacidad para declarar nulas las votaciones, sino el mismo pleno del Consejo Nacional Electoral. “Es una lavada de manos, esto es responsabilidad del Consejo”, sostiene.

Por otro lado, también señala que el pleno del Consejo Nacional Electoral debe dilucidar si se repetirán las elecciones bajo la modalidad telemática o no. Para Camacho, debería ser así para poder respetar los plazos previstos en el calendario electoral.

Decisión Las votaciones de asambleístas nacionales y del exterior son las únicas dignidades en que se repetirá el proceso

“Este es el escenario menos complejo, porque no hay tiempo para recurrir a las papeletas”, argumenta. Y destaca que de ser esta la decisión del Consejo Nacional Electoral, hay que efectuar las contrataciones necesarias para fortalecer el sistema y evitar que vuelva a fallar en la nueva jornada electoral.

En ese sentido, según el jurista y experto electoral Daniel González, recurrir a unas votaciones con papeletas físicas podría complicar los tiempos del calendario, sobre todo por cómo el Consejo Nacional Electoral está tratando el tema.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, dispuso se gestione lo necesario para repetir las elecciones. ARCHIVO EFE

“Si no se termina el escrutinio de todas las dignidades, no es posible proclamar resultados definitivos y, por lo tanto, mientras eso no suceda, no se puede instalar la Asamblea Nacional”, explica. Añade que la normativa dicta que 15 días después de ser proclamados los resultados se instale el Legislativo.

Según el calendario electoral, en el caso de la Asamblea Nacional se prevé que todos los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se resuelvan hasta el 23 de octubre, para que sea posible proclamar los resultados legislativos y, 15 días después, se instale la nueva Legislatura hasta 2025.

Pese a las complicaciones que retomar el proceso físico podría acarrear, esto podría ayudar a superar la desconfianza que ha surgido en las organizaciones políticas respeto al sistema de voto telemático, modalidad que en las seccionales de 2023 ya fue observado por la Organización de Estados Americanos.

