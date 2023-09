Los tropiezos de los candidatos a ‘vice’ pasan factura al binomio

Son la comidilla de la segunda vuelta. El camino hacia el balotaje del 15 de octubre ha ubicado el foco de atención en las declaraciones (recientes y antiguas, pero polémicas) de los candidatos a la Vicepresidencia de la República, Andrés Arauz (correísmo) y Verónica Abad (ADN).

Una de las polémicas declaraciones de Arauz se viralizó durante la campaña, pero la dijo meses atrás, a un medio extranjero (ver gráfico). “Sí, (es una convertibilidad) a partir del uso de tecnologías modernas, no de vieja usanza, sino una ecuadolarización (...)”, dijo el vicepresidenciable en abril de 2023.

En 2022, su adversaria, Verónica Abad, también se refirió a la dolarización, declaraciones que se viralizaron en campaña: “Ecuador es dolarizado y dependemos de lo que pase en Estados Unidos. Aquellos que creen que la dolarización es lo mejor, la respuesta a, no es el camino (...)”, sostuvo.

Estos pronunciamientos, independientemente de si son recientes o no, son “errores de mensaje”, según la consultora política Tatiana Larrea, quien advierte que, de no ser bien manejados, pueden costar votos.

Este Diario se comunicó con ambos vicepresidenciables para consultarles sobre las consecuencias que podrían tener sus declaraciones para sus binomios, y la contingencia que prevén tomar hasta el balotaje. No obstante, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Larrea aclara que esta es una situación normal en una campaña electoral: “No son raros los errores. Al contrario, son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina”, pero en este momento, dice, toman más relevancia las decisiones del equipo de campaña.

Esto porque “hay errores que se los atiende a tiempo y no trascienden, pero hay otros que por no manejarlos a tiempo pueden provocar serias crisis”. Asimismo, se debe tomar en cuenta que los adversarios se aprovechan del momento para intentar desacreditar a la otra candidatura.

Sin embargo, también hace hincapié en que, aunque las candidaturas presidenciales suelen acaparar mayormente la atención, los vicepresidenciables también se exponen al escrutinio público y las críticas, más aún en un momento de segunda vuelta electoral.

En ese sentido, el consultor político Oswaldo Moreno menciona un elemento importante que los equipos de campaña deben tomar en consideración y que podría restar votos a los binomios: “el vicepresidente es el primero en la línea de sucesión del presidente”.

Este componente, continúa, es clave porque las opiniones de los aspirantes a la Vicepresidencia de la República “tendrán efecto en la comunicación y en lo que piensa la opinión pública de una campaña”. Aunque también reconoce que esto es utilizado como un arma de doble filo.

“Ahora hay un fenómeno que se llama infodemia, un exceso de información (...)”, indica y destaca que esto deja expuestos a los candidatos, principalmente con declaraciones antiguas sobre temas medulares, como ha sucedido en esta campaña con los vicepresidenciables Andrés Arauz y Verónica Abad.

Esto, según Larrea, más que complicar el voto duro de las candidaturas, afecta a la ‘caza’ de votos que están llevando a cabo los binomios con miras al balotaje, para acaparar el electorado del resto de candidaturas de primera vuelta y los votos blandos. “Hay que trabajar en manejo de discurso, medios y respuestas emocionales”, plantea como una posible respuesta.

Moreno, por su lado, cree que ha sido evidente la estrategia de restar protagonismo a los postulantes a vicepresidente, pero aún no puede decir si será efectiva. “Lo ideal sería que no resten, pero ambos tocaron un tema sensible como la dolarización (...)”. Y recuerda que todavía falta para el balotaje.

