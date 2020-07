Comandante de la Marina: “Solo podemos actuar si los barcos chinos entran a pescar”

Ecuador tiene un total de 1’100.000 metros cuadrados de territorio marítimo, repartido en las zonas continental ye insular, que todos los años es acechado por los barcos pesqueros chinos. Una flota depredadora, según el comandante general de la marina, contralmirante Darwin Jarrín, en diálogo con EXPRESO.

— ¿Qué control están haciendo en la zona donde está pescando la flota china de 260 barcos?

— Es una flota depredadora de las aguas sudamericanas. Hemos estado monitoreando durante todo el año su movimiento. En cuanto evidenciamos su presencia en aguas cercanas a la Zona Económica Exclusiva ontinental se conformó, como año a año, una fuerza de tarea para preservar y monitorear su actividad extractiva.

— ¿Con qué recursos hacen el monitoreo?

— Contamos con información satelital en tiempo real, que nos permite ir ubicando el movimiento de las grandes masas de buques pesqueros. En este año se dirigió desde el norte de Chile, pasó frente del dominio marítimo peruano hasta entrar en una interzona, que es una franja de 200 millas entre la Zona Económica Exclusiva del Ecuador continental y la Insular. La flota está estacionada en el sur este de la zona exclusiva insular. Hemos desplegado, inicialmente la Corbeta Manabí, que fue redoblada por la corbeta Loja, que tiene a bordo un helicóptero que nos ayuda, con mucha rapidez, a la visualización y monitoreo de la flota. También tenemos embarcado personal de Infantería de Marina en caso de que ingresen a nuestras aguas jurisdiccionales y hagan actividades extractivas. Nosotros solo podemos actuar en flagrancia, si los barcos chinos entran a pescar en aguas jurisdiccionales.

— ¿Cuánto cuesta el monitoreo?

— En este año no lo hemos cuantificado, pero consume mucho de los recursos que tenemos asignados.

— ¿Qué va hacer la Armada con el barco chino incautado en el 2017 y que les fue entregado?

— Después de un largo proceso legal, el barco Fu Yuan Yu Leng 999 nos fue entregado por el Parque Nacional Galápagos. La Armada adecuará ese buque para los fines que persigue el Estado, es decir, el control de las actividades marítimas, la ayuda humanitaria en caso de un desastre natural y también el apoyo logístico a Galápagos para lo cual se requerirá intervenir el buque en su estructura, en la distribución de los espacios interiores porque es un buque frigorífico, con tres grandes bodegas para almacenar pescado.

— ¿Cuántas toneladas?

— Puede cargar 3.000 toneladas. Con unas adecuaciones, que nos tomarán un tiempo, podrá dar cabida a contenedores. Ahora podría hacer un transporte de carga paletizado, pero esa modalidad no está autorizada para Galápagos. También hay que hacer adecuaciones en el casco porque para ingresar a Galápagos necesitamos tener doble casco y cumplir con una serie de regulaciones

— ¿Cuándo estará esto?

— Estamos en un proyecto con Astinave para cuantizar esos trabajos, porque hay que hacer adecuaciones estructurales que costarán algún dinero y llevará algún tiempo.

— ¿El barco comenzará a operar sin que esté adecuado?

— Es un barco con alta permanencia, que se lo puede sacar para el control de las actividades de la misma flota china. La idea es hacerlo un barco multipropósito: buque-hospital, transporte de combustible, agua, carga. Es un buque grande, de 100 metros de eslora, que no permite desarrollar todas esas potencialidades.

— El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que se iba a establecer un triángulo de Seguridad. ¿Cómo va el proceso?

— Estamos en la fase de materialización, que consiste en tener bases de operaciones en el Ecuador continental, como la base del triángulo, partiendo de Esmeraldas, Manta, Posorja y Puerto Bolívar, y teniendo como vértice las bases naval y aeronaval de la isla San Cristóbal, en Galápagos. El viernes 24 inauguraremos en Manta la estación fija de guardacostas y un muelle. Y también será la izada del pabellón nacional en el exbuque chino, ahora BAE Hualcopo.

— ¿Los buques ya no deben venir a Guayaquil?

— No necesariamente tienen que operar desde Guayaquil, como normalmente hemos operado. El triángulo de seguridad concibe bases de operaciones propias; es decir, que no dependamos de la disponibilidad de muelles y de personal de los puertos para operar las 24 horas del día.

—Ecuador ha recibido donaciones de China, Corea del Sur. ¿Se ha logrado recuperar la operatividad de la Armada?

— Ni siquiera las más grandes potenciales pueden tener un control absoluto de las aguas. El gobierno chino donó 8 lanchas guardacostas costeras. Estamos en el proceso de recepción, de Corea de Sur, de dos lanchas patrulleras oceánicas, que fortalecerán al comando de guardacostas.

PROCESO DE DRAGADO DEL RÍO GUAYAS

— ¿Terminó el proceso de rescisión del contrato con la Prefectura del Guayas?

— Ese es, para nosotros, un capítulo cerrado. El contrato con el Servicio de Dragas de la Armada fue terminado finalmente por mutuo acuerdo. Se realizando todas las liquidaciones de los valores.

— La prefectura va a convocar a un nuevo concurso internacional ¿Van a participar?

— Esperemos que eso suceda y nosotros, como cualquier empresa, si estamos en capacidad de hacer ese trabajo, concursaremos en igual de condiciones con el resto de empresas.

LA RECORDACIÓN DEL COMBATE NAVAL DE JAMBELÍ

— ¿Cómo celebrará la Armada el 25 de julio?

— Un hecho tan relevante en la historia como el Combate Naval de Jambelí no puede ser soslayado bajo ninguna circunstancia. Si bien las condiciones no son las normales para nadie en el país, nosotros queremos hacer un homenaje a nuestros héroes cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hoy se hará la inauguración de un muelle y una estación en el puerto de Manta, se izará el pabellón nacional en el ex buque chino, ahora BAE Hualcopo. Nuestros buques auxiliares llevan los nombres de nuestros héroes de la resistencia indígena. El año pasado pasado iniciamos la construcción del buque multipropósito, de última tecnología, que es el buque más nuevo, más moderno y más grande que se haya construido en un astillero ecuatoriano. Su entregará será en el 2022. Por la pandemia tuvimos que ampliar un año más el plazo de entrega porque todo está colapsado. El buque será construido entre Astinave y un astillero alemán.

— ¿Qué otros proyectos han tenido que dejar a un lado?

— Hemos hecho una gestión importante y ninguno de nuestros proyectos ha sido cancelado, han sido reprogramados.

— ¿Qué lección le deja esta pandemia?

— Después de esto no deberíamos volver a ser la misma sociedad individualista, que mire las cosas materiales, que vayamos al compromiso social, a ese vivir en comunidad, al pensar que cada uno depende del compañero, del amigo, del vecino, incluso de la gente que no conoce.

— ¿Cuántos contagiados en la Marina?

— Casi mil contagiados, seis fallecidos, entre civiles y militares. La capacidad de respuesta de los muchachos jóvenes, que estuvieron enterrando a nuestros conciudadanos, fue muy adecuada. Se protegieron y nos protegieron. Creo que la capacidad de resiliencia y de solidaridad de los guayaquileños ha sido extraordinaria.