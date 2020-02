El fallido juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sigue trayendo repercusiones al interior de la Asamblea.

La situación más compleja está al interior de la bancada de Alianza PAIS, que este martes 4 de enero del 2020, deberá tomar una decisión con respecto a la actuación de los dos asambleístas, Daniel Mendoza, que envió a su alterna, Pinuccia Colamarco, quien votó en contra, y a la ausencia de la presidenta de la Comisión de Trabajadores, Karina Arteaga.

La coordinadora de la bancada del movimiento oficialista, Ximena Peña, anunció que se revisará la actuación de los dos legisladores que estuvieron en contra de dar paso al pedido de juicio político a Atamaint.

“Pudiera ser una sanción, dependiendo de las circunstancias, podría ser hasta la expulsión de la bancada. Son temas que debemos debatir entre todos los legisladores”, afirmó la asambleísta.

No son los únicos que analizaran lo sucedido la semana pasada en la Comisión de Fiscalización, que determinó que el bloque de CREO anunciará la rotura del acuerdo legislativo que llevó a César Litardo, a la presidencia y a reestructurar las comisiones e impulsar el tratamiento de leyes y la fiscalización.

El acuerdo lo conformaban Alianza PAIS, Bancada de Integración Nacional (BIN); Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y CREO, logrando a agrupar a cerca de 80 asambleístas al interior del Legislativo.

El asambleísta, René Yandún (BIN), tras sostener que la actuación de su compañero de bancada, Ángel Gende, fue a título personal, dijo que se reunirán para analizar el tema de la continuidad de su agrupación en la coalición legislativa. Para él, la actuación de la bancada de PAIS no ha sido coherente con el acuerdo que se tenía.

“Si habido una alianza y hemos estado trabajando lealmente como corresponde, y si hay un incumplimiento por los mismos miembros de Alianza PAIS, esto quiere decir que no hay respeto entre nosotros, que no se respetan las alianzas, que no se respeta el sistema democrático, esperemos que haya una reacción positiva por parte del Gobierno, caso contrario yo creo que habrá un rompimiento”, sentenció Yandún.

De su parte, el asambleísta, Eliseo Azuero (BADI) fue muy cauto en sus apreciaciones y no quiso adelantar que va a pasar con el apoyo que este grupo de legisladores ha estado dando al interior de la Asamblea a las propuestas oficialistas. Ellos también se reúnen mañana para tomar una decisión sobre el acuerdo con PAIS.

Azuero, en reiteradas ocasiones, ha sido partidario de revisar el acuerdo que se ha visto afectado por algunas actuaciones del oficialismo o de los otros grupos parlamentarios parte de la coalición.

“He dicho que hay que analizar la agenda legislativa que fue la razón por la que nos unificamos, y que dicha agenda se ha cumplido a medias y al parecer se privilegió otro tipo de aspectos que estaban vinculados con el BADI”, aseguró.