El oficialismo blindó a Diana Atamaint

Otro proceso infructuoso. La Comisión de Fiscalización volvió a fallar en su intento de llevar a juicio político a un funcionario sujeto a control político por parte de la Asamblea. En esta ocasión no logró concluir con el proceso de interpelación a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, acusada de incumplimiento de funciones por los asambleístas de CREO Jeannine Cruz y Fernando Flores.

La moción del asambleísta Alberto Arias, de Alianza PAIS, de que el tema pase al pleno de la Legislatura tuvo seis votos a favor, cuatro abstenciones y dos en contra. La mayor sorpresa la dio la asambleísta Pinuccia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza. La Legisladora llegó cuando se terminaba la votación y tras pedir disculpas por la demora, argumentando que se debió a temas personales, sostuvo que durante todo este tiempo ha revisado, ha leído, ha escuchado a las dos partes, ha preguntado y analizado algunos puntos críticos de este juicio político, y considera que algunas cosas no se apegan a la manera en que tenía que presentarse el proceso, por eso su voto “es en contra”.

"Luego del análisis y de esta revisión y de encontrar algunos puntos que para mi son preocupantes que no se apegan a como debían haberse planteado, mi voto es en contra

Tras la clausura de la sesión, la asambleísta salió rápidamente de la sala de sesiones y no volvió.

"Dejando claro ante los ecuatorianos que Eliseo Azuero Rodas no recibe presión de nadie, lo hace de su pueblo y de Dios y de mi conciencia, por ello me abstengo en el presente juicio porque considero que no existen los elementos suficientes para el planteamiento y el llamamiento a juicio político"

"En este juicio del copia y pega, en este juicio de las pugnas internas, en este juicio del mal reparto mantendré lo que le dije al país desde el inicio. Aquí, tienen que irse todos, no pueden fácilmente decirle ha esta Comisión y al país que hubo mal reparto, dicho por los propios consejeros"

Las excusas de quienes se abstuvieron o votaron en contra, por lo que no dieron paso al enjuiciamiento, fueron varias. Sin embargo, según la asambleísta interpelante Jeannine Cruz, en ninguna de ellas se desvaneció el incumplimiento de funciones y las faltas que Atamaint ha cometido al frente del organismo del sufragio.

" Hay que señalar que hay niveles de responsabilidades, las autoridades delegan a funcionarios para que actúen. No se puede sancionar por acciones que estuvieron a cargo otras personas"

“Creo que fundamentalmente el llevar adelante procesos democráticos exige absoluta responsabilidad (…) Los consejeros (Luis Verdesoto y Enrique Pita) que vinieron a la Comisión se limitaron a hablar de otras cosas más que no fueron motivo de fiscalización; por lo tanto, en aras de respetar el futuro democrático del país, mi voto es por la abstención”, argumentó el asambleísta Jimmy Candel (BIN)

"En el transcurso del proceso, escuchando las declaraciones, enterándonos de cosas que en definitiva no solamente existe un solo responsable, yo creo que el CNE, con lo que hemos escuchado, demanda una investigación más profunda, por lo tanto, entre uno de los puntos de la resoluciones de esta Comisión debe ser el de tratar de agotar los esfuerzos por investigar todos los hechos denunciados aquí"

"La Constitución como norma fundamental del estado de derecho debe de regir en todas las acciones de la Asamblea y de las comisiones legislativas, el no atender las alegaciones de tipo constitucional afecta al principio del debido proceso"

“En su comparecencia ante esta comisión, cuando tuvo que presentar las pruebas de descargo, la presidenta del CNE hizo observaciones de tipo constitucional al proceso de juicio político, aspectos constitucionales que no han sido considerados y afectan al principio del debido proceso. Por eso mi voto es en contra”, manifestó el legislador Ramón Terán (PSC).

De su parte, el asambleísta Ángel Gende, de Pachakutik, quien forma parte de la Bancada de Integración Nacional (BIN), fue enfático al señalar que él se abstuvo porque “este es un juicio por el mal reparto”, al tiempo de sostener que hay irregularidades en el CNE y que por lo tanto deberían ser destituidos los cinco vocales del Consejo.