El CNE recepta los primeros documentos para inscribir candidatos a presidente y asambleístas nacionales

Gustavo Larrea se mostró escéptico de las encuestas que no le son favorables.

El binomio de Democracia Sí, conformado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, se convirtió este 21 de septiembre de 2020 en el primero en entregar la documentación para su inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Precandidatos no ven con buenos ojos la propuesta de eliminar las multas para quienes no sufraguen en las elecciones Leer más

Esto luego de que el organismo electoral descartó que Libertad es Pueblo haya completado ese trámite con el binomio Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna, el viernes pasado, como informaron los dirigentes de esa organización política que afronta un proceso de eliminación.

A su arribo al CNE, Larrea se mostró incrédulo de las encuestas que no lo ubican entre los favoritos del electorado y dijo que como los ciudadanos “ya no se dejan engañar” estaba seguro que apoyarían su propuesta para las elecciones de febrero de 2021.

El binomio de Democracia Sí conformado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, inscribió sus candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. Larrea dijo que no le preocupan las encuestas que le ubican con baja intención de voto. pic.twitter.com/0xkpL7pbJq — Diario Expreso (@Expresoec) September 21, 2020

Sobre los acuerdos políticos que no se llegaron a dar dijo que ese es “un mal de la República porque todas las campañas ha habido ochos, diez, doce candidatos porque no se respeta y aplica la ley. Una fuerza política que no tiene más del 4% en dos elecciones consecutivas, debe desaparecer”, señaló.

Unidad Popular busca en el movimiento indígena una opción presidencial Leer más

Antes, este 21 de septiembre, los candidatos a asambleístas nacionales por la Unidad Popular (UP) hicieron su arribo al CNE para ingresar los documentos que avalen su candidatura. Geovanni Atarihuana ratificó que este movimiento apoyará la candidatura a la presidencia de Yaku Pérez, de Pachakutik, aunque la alianza entre ambos grupos políticos no se oficializó.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que la presentación de los documentos que están haciendo las organizaciones políticas, no significa la inscripción de la candidatura, “significa el pedido de inscripción que luego el pleno del CNE debe resolver”.

El miércoles 23 de septiembre está previsto que el binomio Guillermo Lasso y Alfredo Borrero acudan al CNE para cumplir con este trámite, informó el área de comunicación del candidato.

Por la pandemia, el CNE decidió que este proceso de presentación de documentos se lo pueda hacer de forma virtual o personalmente. Hasta ahora, los candidatos de carácter nacional han optado por la segunda opción.