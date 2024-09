José Sacoto Navia: “Nosotros fuimos los que denunciamos”

EXPRESO conversó con José Sacoto Navia, oftalmólogo y propietario de la Clínica de Ojos. Tres pacientes lo denunciaron por supuesta mala práctica médica.

El contexto Rosa Mora, Darío Guerrero y Noris Castillo denunciaron a José Sacoto Navia, médico y propietario de la Clínica de Ojos, y al galeno Gabriel Zevallos Soriano por presunta mala práctica médica. Los pacientes declararon que quedaron ciegos, en mayo de 2024, tras la aplicación del producto del laboratorio Roche Ecuador, Avastin.

- ¿Hace qué tiempo aplica Avastin a sus pacientes?

- Estamos aplicando el Avastin un poco más de 10 años.

- ¿En qué caso lo utiliza?

- El Avastin tiene una aplicación de cavidad intravítrea en casos de pacientes diabéticos que, por lo general, tienen edema vascular en procesos de neovascularización, hemorragia del cuerpo vítreo y degenerativo de la retina. Sobre todo, que hace relación a la formación de neovasos, a las neovascularizaciones.

- ¿A quién le compra usted este medicamento?

- Yo siempre he tenido un proveedor que por años siempre me lo ha suministrado y tengo una casuística muy alta de aplicaciones de Avastin y nunca me ha sucedido nada.

- ¿Quién es su proveedor?

- Ya le entregaré la factura (Mediba S.A.S.).

- ¿Por qué lo aplica si no está aprobado su uso oftalmológico, de acuerdo con el Arcsa?

- El Arcsa dice que debe estar aprobado para uso oftalmológico, pero (...) en el listado de los medicamentos básicos del MSP (Ministerio de Salud Pública) está presente el Bevacizumab, el Avastin. Punto dos, (...) a nivel nacional y mundial, es un producto de mucho uso; es el que más se usa para este propósito (…). Es un anticuerpo monoclonal que ayuda a desvanecer las neovascularizaciones con sus respectivas hemorragias y trasudados (…). Por eso se lo aplica y es de muy buen resultado (…).

- Pero el laboratorio no lo determina para este tipo de uso.

- Pero una cosa es lo que dice el laboratorio. La comunidad oftalmológica mundial ha llegado a la conclusión de que el producto es válido, que resuelve mucho.

Yo respondo por mis actos; le aseguro que son tres centros y fueron 40 pacientes. Los otros 27, corrieron la misma suerte.

- ¿Aquí en Ecuador, todos sus colegas oftalmólogos lo usan?

- Todos los colegas, no se escapa uno que no lo ponga. Todos lo ponen.

- ¿Han tenido problemas sus colegas con este uso?

- Seguramente que han tenido problemas, porque nadie está exento (…).

- ¿Tiene reacciones secundarias y adversas este producto?

- Normalmente este producto está probado que es muy bueno, muy útil, que no tiene reacciones adversas cuando está viable en su naturaleza elemental química (…).

- ¿Eso pudo haber afectado el problema de ceguera que tienen los pacientes, que denunciaron ante la Fiscalía?

- Yo tengo un listado de 13 pacientes que me derivaron; 13 de 40. Y los otros 27 están derivados en otros centros. Tengo la información que tuvieron el mismo efecto adverso con resultados catastróficos más avanzados, que incluso ha llegado a evisceraciones, pero ese capítulo no me compete (…). De los 13 logré rehabilitar y sacar adelante 11.

- ¿Once ya ven?

- Once ya ven y ven bastante bien (…).

- Usted dice que once ya pueden ver, quedarían dos. Pero hay tres denuncias.

- Sí, es que el tercero es un unilateral que se recuperó anotomorfológicamente, pero él tiene unas actividades pendientes; pero ya tiene su estructura ocular salvada.

- ¿Quién es él?

- Los bilaterales es el señor (Noris) Castillo y el señor (Luis) Mejía; y el otro, el tercero que no lo nombro (Darío Guerrero) es el otro caso.

- ¿Qué lote de este producto utilizó el 15 de mayo de 2024?

- Aquí tengo una cronología, el 15 de mayo se presentó el evento adverso; el 16 ya lo vimos y luego, el 21 de mayo, se denunció al Arcsa.

- ¿Qué denunciaron al Arcsa?

- El evento adverso, porque es obligación hacerlo. Nosotros fuimos los que denunciamos (…), por eso se enteró el Arcsa, el laboratorio Roche y el IESS (…).

-¿Ese medicamento sería del lote B7267 y el H0378B10?

- Uno, el B7267.

- ¿Denunció a su proveedor?

- Sí.

- ¿Ante la Fiscalía?

- Yo no.

- ¿Por qué no?

- Yo no lo tengo que denunciar, porque ese es un asunto de investigación que está corriendo en la Fiscalía y tendrá que hacer la investigación: al proveedor, al laboratorio (…).

- ¿Por qué se les recomendó cuando el costo es muy alto, $ 4.000 y el IESS no lo cubría?

- Nosotros nunca hemos recomendado eso; nosotros nunca hemos hablado de $ 4.000 ni de ninguna otra opción (…).

- ¿Por qué autorizó que se intervengan quirúrgicamente los dos ojos a la vez?

- Depende de la necesidad de cada paciente (…).

- ¿Se puede hacer, aunque el protocolo diga que no?

- Se puede hacer (…).

- ¿Qué organismo lo avala?

- La literatura oftalmológica.

- Pero en el país se determina que no deba ser así.

- Es que el sistema ecuatoriano no es el dueño de la verdad (…); esto es internacional y los ecuatorianos lo aplican (…).

- ¿En años anteriores tuvo alguna reacción similar a esta?

- En ningún caso. Nunca (…).

- ¿Es verdad que han sido amenazados e intimidados con un supuesto poder judicial que tendría usted?

- Poder judicial, no. Eso es falso. Cuando me llamen a rendir mi versión libre y voluntaria, en la Fiscalía, asistiré (…).

Hoja de vida. Doctor en Medicina y Cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Especialista en Oftalmología, titulado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializado en el Instituto Barraquer (España). Abogado y licenciado en Ciencias Políticas, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Propietario de la Clínica de Ojos.

