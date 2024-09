Pacientes denuncian presunta mala práctica médica en una clínica de ojos

Presunta mala práctica médica en la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia fue denunciada por tres ciudadanos en la Fiscalía General del Estado, en el edificio La Merced, ubicado en el centro de Guayaquil. Los afectados declararon que tras haberles colocado un producto en sus ojos perdieron la visión.

Rosa Mora, Darío Guerrero y Noris Castillo previamente a este procedimiento fueron operados de sus ojos en el centro médico. Castillo, de 56 años, indicó que fue derivado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en febrero de 2023, ya que presenta glaucoma. En esa ocasión fue intervenido por el médico retinólogo Byron Álvarez. En esa ocasión, para diciembre de ese mismo año, recuperó el 70 % de su visión y tuvo “una normalidad en mi vida profesional, particular”.

Luego de esto y por recomendación del médico, le recomendaron colocarse “una inyección”, adicional al tratamiento que le estaban proporcionando, para “una reconstrucción total”. Este medicamento le costó $ 4.000. A lo que Castillo accedió.

El 14 de mayo de 2024 le entregaron un gotero para dilatar el ojo; al día siguiente fue citado para colocarle el producto, Avasti. Pero no fue atendido por el galeno Álvarez, sino por Gabriel Zevallos, quien le coloca “dos inyecciones en las dos vistas”. Comenta que salió de la clínica con dolor que no cedió, en ocasiones anteriores pasaba a las dos horas aproximadamente, si no que se agudizó con el paso del tiempo.

Por esto, el 16 de mayo fue a la clínica, donde fue atendido por Zevallos; ya en ese momento no podía ver. Él le dijo que “no era de mayor gravedad y que le iban hacer una limpieza” y con ello “recuperaba la vista”. Sin embargo, eso no fue así.

El 19 fue citado nuevamente para hacerle otra limpieza. Luego, el 22 fue intervenido quirúrgicamente por Álvarez. Este médico interviene quirúrgicamente a los pacientes los jueves y viernes, ya que radica en Quito y viaja a Guayaquil solo esos días, asegura Castillo.

Luego de la operación, Castillo indica que Sacoto, quien llevaba el control, los mandó a la casa y al día siguiente, les tomó la temperatura y les dijo que “estábamos bien”. Además, les aseguró que recuperarían la visión; pero hasta la fecha no recuperan la visión.

Guerrero menciona, en la denunció, que “han pasado cuatro meses, he acudido a todas las citas y procedimientos post cirugías y no puedo ver aún”. Además, tiene problemas renales. Por lo que solicitó que “se realicen las investigaciones del caso”. Lo mismo declaró Mora.

