Claudia Garzón dice que entrevista a alias Fito fue "una actividad académica"

Reaparece. En un entrevista concedida a FM Mundo, la mañana de este 28 de febrero, la excomisionada Claudia Garzón tildó de amarillista al medio de comunicación colombiano Noticias Uno, que en días pasados publicó un extenso reportaje en el que se la vincula estrechamente con el líder de la banda delictiva 'Los Choneros', Adolfo Macías, alias Fito.

Los señalamientos del reportaje se basan en un video en el que aparece Garzón, quien en 2021 fue una de los comisionados de pacificación y dialogo penitenciario, en Ecuador, y alias 'Fito' en videoconferencia con agentes policiales a los que ella capacitaba.

Aquiles Álvarez: “Hay gente tonta que dice que no trabajo, pero ni duermo" Leer más

En dicho video publicado por Noticias Uno, de Colombia, se escucha y observa a alias 'Fito', quien fugó de la cárcel de Guayaquil en enero de 2024, dar un consejo a los agentes policiales de Colombia que eran capacitados por Garzón: "Ustedes, a la vez que están trabajando se pueden superar, estudiar, porque ser policía no es una profesión..."

Le también: Guayaquil: Delincuente quedó con tres tiros en la pierna tras disparar a policía

"Es un noticiero que no es creíble para nada aquí en Colombia, amarillista totalmente. Se cogieron de una noticia que fue un acto netamente académico, donde no solo fue para policía de Colombia, porque yo capacito a policías de todo el mundo. Se tomaron de este video para seguir afectando mi nombre, no hay contexto de nada", explica Garzón.

La excomisionada, que en 2014 fue contratada por la Policía Nacional de Colombia para capacitar al personal que ingresan a posgrado, detalló a FM Mundo que la entrevista que le realizó a alias 'Fito' fue una actividad académica, y que "fue una de tantas entrevistas que realizo a personas con perfil criminal alto".

Vía a la costa: hallan dinero y municiones de grupo terrorista en urbanización Leer más

SU TRABAJO EN ECUADOR

Claudia Garzón fue reconocida por las autoridades ecuatorianas, cuando la crisis carcelaria del país profundizó, como experta en administración penitenciaria y directora de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia. Experiencia y credenciales que la llevaron a formar parte del Comité de Diálogo y Pacificación que se estableció en el país para resarcir la ola de violencia que de febrero a noviembre de 2021 se tradujo en 11 masacres carcelarias y en la que murieron un poco más de 412 reos.

La tarea de Garzón era ser la mediadora entre el Estado ecuatoriano, liderado en esa época por el presidente Guillermo Lasso, y los narcocriminales que se encontraban recluidos en el sistema carcelario, y quienes lideraban a otros reos. Uno de ellos, el líder de 'Los Choneros', Adolfo Macías, alias 'Fito'. Sin embargo, la labor de Garzón fue cuestionada por sobrepasar su tarea, según un reporte de la Policía Nacional, en el que se detalla la estrecha relación de la comisionada con los cabecillas de bandas delictivas que se encontraban recluidos.

Lee también: ¿Quién es Claudia Garzón, la mujer que 'aconsejaba' a policías junto a 'Fito'?

La misma Garzón, quien fue acusada en un informe de Inteligencia Penitenciaria de intentar ingresar a la cárcel Regional del Guayas, en septiembre de 2022, para visitar a Jorge Adolfo Macías, alias 'Fito', y a Junior Roldán, alias JR (+), de manera personal y arbitraria y no como vocera, fue contratada, según Noticiero Uno, por la Policía de Colombia como instructora de los oficiales que adelantan estudios en la Escuela de Posgrado de la Institución, desde 2014.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO